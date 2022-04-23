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Опубликовано 23 апреля 2022, 09:44

США доставили на Украину 220 тысяч ампул с антидотами отравляющих веществ

По данным Минобороны РФ, поставки были совершены в этом году по запросу Минздрава Незалежной.

Доставка на Украину из-за рубежа антидотов доказывает, что США планируют совершить в стране провокацию с применением отравляющих веществ нервно-паралитического действия, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", уточнил он.

Ранее Лайф писал, что Украина собирается совершить очередную провокацию с целью обвинить Россию в применении химического оружия. Так, в Днепропетровской области бойцам ВСУ намерены приказать нанести удар по складу с радиоактивными отходами.

Минобороны узнало о провокации США с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия
Минобороны узнало о провокации США с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия
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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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