По данным Минобороны РФ, поставки были совершены в этом году по запросу Минздрава Незалежной.

Доставка на Украину из-за рубежа антидотов доказывает, что США планируют совершить в стране провокацию с применением отравляющих веществ нервно-паралитического действия, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", — уточнил он.