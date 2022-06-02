Минобороны показало уничтожение Bayraktar комплексом С-300

Министерство обороны РФ обнародовало видео работы расчётов комплексов противовоздушной обороны в рамках специальной "Операции Z" на Украине. Ракеты уничтожили ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Боевая работа расчётов ЗРК С-300ПМ2 "Фаворит". Видео © Минобороны РФ

Ведомство продемонстрировало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Эти ЗРС предназначены для поражения современных и перспективных самолётов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения.

"В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2", — рассказали в Минобороны РФ.

Уйти дронам не удалось. Их взяли на сопровождение и уничтожили.