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Опубликовано 2 июня 2022, 03:17
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Минобороны показало уничтожение Bayraktar комплексом С-300

Минобороны РФ показало видео уничтожения Bayraktar TB2

Министерство обороны РФ обнародовало видео работы расчётов комплексов противовоздушной обороны в рамках специальной "Операции Z" на Украине. Ракеты уничтожили ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Боевая работа расчётов ЗРК С-300ПМ2 "Фаворит". Видео © Минобороны РФ

Ведомство продемонстрировало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Эти ЗРС предназначены для поражения современных и перспективных самолётов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения.

"В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2", — рассказали в Минобороны РФ.

Уйти дронам не удалось. Их взяли на сопровождение и уничтожили.

Минобороны показало видео работы артиллерии ВДВ по огневым позициям миномётов ВСУ
Минобороны показало видео работы артиллерии ВДВ по огневым позициям миномётов ВСУ

Лайф напоминает, что ранее Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ. На кадрах можно видеть, как батареи РСЗО "Град", получив данные средств артиллерийской разведки и расчётов БПЛА, осуществляют движение, занятие огневой позиции и нанесение удара по позициям противника, после чего покидают огневую точку.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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