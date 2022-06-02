Минобороны показало уничтожение Bayraktar комплексом С-300
Минобороны РФ показало видео уничтожения Bayraktar TB2
Министерство обороны РФ обнародовало видео работы расчётов комплексов противовоздушной обороны в рамках специальной "Операции Z" на Украине. Ракеты уничтожили ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Боевая работа расчётов ЗРК С-300ПМ2 "Фаворит". Видео © Минобороны РФ
Ведомство продемонстрировало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Эти ЗРС предназначены для поражения современных и перспективных самолётов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения.
"В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2", — рассказали в Минобороны РФ.
Уйти дронам не удалось. Их взяли на сопровождение и уничтожили.
Лайф напоминает, что ранее Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ. На кадрах можно видеть, как батареи РСЗО "Град", получив данные средств артиллерийской разведки и расчётов БПЛА, осуществляют движение, занятие огневой позиции и нанесение удара по позициям противника, после чего покидают огневую точку.
Минобороны РФ