Как под предлогом курортного сезона европейцы сворачивают помощь украинцам В Европе назрел раскол между властью, провозглашающей помощь украинцам, и гражданами ЕС, на чьи плечи взвалили непосильный груз обеспечения и соседства с беженцами, воспитанными Майданом. 61763 61763 Обложка © Shutterstock

В европейских странах продолжает расти недовольство беженцами с Украины. Это обусловлено сразу многими факторами, в том числе отсутствием желания работать и неподобающим поведением. Власти городов вынуждены идти на радикальные меры, чтобы хоть как-то держать под контролем ситуацию.

Австрия

Тихую Австрию поразил случай в Вене. Украинские беженцы избили австрийских таксистов. Как оказалось, парковка столицы европейского государства оказалась слишком мала, а тут ещё и вынужденные переселенцы. Украинцев попросили отъехать с места, которое предназначалось для перевозчиков. В свою очередь гости Австрии отказались покинуть парковочные места — и началась драка. Примечательно, что сразу после потасовки они уехали.

Такое поведение вызвало возмущение в австрийских властных кругах. Дошло до того, что украинских беженцев призвали покинуть государство.

— Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны, — написал в своём твиттере глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп.

Болгария

Казалось бы, бедненькая, но уютная Болгария спокойно живёт, каждую неделю делает антироссийские заявления и принимает беженцев, но и тут благотворительность заканчивается. Конец ей приходит тогда, когда встаёт вопрос денег. На носу курортный сезон, а прибрежные отели заполонили украинцы. Пришлось решать этот вопрос кардинально — выселять.

— Болгария больше не может позволить себе содержать граждан Украины в гостиницах на берегу моря, — заявила вице-премьер Калина Константинова.

Сказано — сделано! Украинцев начали выселять. Если они не найдут, где разместиться до 31 мая, то их ждёт буферный центр. Калина Константинова прямо сказала, что властей больше заботит положение болгар, чем украинцев.

— Для Болгарии туристический сезон имеет большое экономическое, культурное и международное значение. Эта отрасль обеспечивает средства к существованию для многих наших граждан и их семей. Она составляет значительный процент нашего ВВП, и мы обязаны обеспечить успешный летний туристический сезон в Болгарии, — констатировала вице-премьер.

Кстати, властям Болгарии размещение украинских беженцев обходилось в сутки в 20 евро, что, вероятно, стало ношей для бюджета страны, поэтому расходы сократили до 7,5 евро.

Германия

Жители одной из самых успешных стран Европы также сталкиваются с проблемами при встрече с украинскими беженцами. Например, уроженка Польши Наталья Михальска поселила в своём доме переселенцев с Украины, но она не учла одного — у неё был российский флаг. Желая сжечь символ России, беженцы спалили дом. Для уничтожения триколора они использовали "трансформатор Теслы". В итоге творение сербского учёного сыграло злую шутку с недвижимостью.

Немецкие власти, похоже, поняли, с кем столкнулись, а поэтому решили, что беженцев нужно ставить на учёт в центрах занятости. Кроме этого, от украинцев требуют декларировать ценное имущество. Ко всему прочему, беженцам отменяют льготный проезд.

Польша

Не только недвижимости, но и жизни можно лишиться, встретив украинских беженцев. В Варшаве переселенцы убили местного жителя, который заступился за девушек. Драка переросла в поножовщину — поляк погиб.

Видео © LIFE

Радушная Польша понимает, что ей нужна Западная Украина, но не нужны беженцы. В итоге для избавления от них появились меры. Половина дела — отменить бесплатный проезд. В Сети всплыла информация, что с 1 июля заработает более жёсткий контроль за въезжающими. Для этого объединят базы данных социальной защиты и пограничной службы.

— Между поляками и украинцами всегда будет стоять Волынь, Бандера — ничего пока не забыто. Однако когда речь заходит о противостоянии России, то все разногласия уходят на второй план. Чем больше будет обостряться ситуация с наплывом беженцев, тем больше простых поляков будут негативно относиться к украинцам, — отметил политолог Дмитрий Родионов. Эксперт напомнил, что многие антиукраинские преступления замалчиваются.

Испания

Далёкая для украинцев Испания стала прибежищем для некоторых, в том числе и агрессивных, граждан Незалежной. Русская владелица кафе взяла к себе на работу поваром одессита. Казалось бы, работай да грейся под тёплым испанским солнцем, но в дело вмешалась национальная гордость. Мужчина начал настраивать против начальницы своих коллег. В итоге драка — и не только на кулаках, но и с применением газового баллончика.

Беженец с Украины атакует россиянку с перцовым баллончиком. Видео © Telegram / Изнанка

Пострадавшая зафиксировала все нанесённые повреждения и рассчитывает дело довести до суда. Стоит отметить, что многие украинцы сейчас получили уведомления, что испанские отели им придётся покинуть, так как на носу курортный сезон.

— Все разговоры о братстве и помощи Украине хорошо звучат с трибун, но мы видим, что Польша отказывается поставлять ГСМ, Варшава требует с ЕС деньги за размещение беженцев. Теперь к такой заявке присоединяются испанцы и болгары. Беженцы мешают зарабатывать деньги. Только что закончился ковид, сейчас европейцы собираются получить прибыль, а всё занято беженцами. И они готовы перемещать их в лагеря — деньги дороже разговоров о братстве, — считает депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

При этом о депортации речи не идёт. Хотя уже чувствуется разделение настроений между властями и обществом. Если власти готовы продолжать играть в "мир, дружба, жвачка ", то у народа терпение лопается. И виной этому не только поведение украинцев, но и налоги, которые уходят непонятно на что.

— Есть чёткая разница между позициями руководства Евросоюза и населения. Те европейцы, которые сталкиваются с беженцами, видят последствия майданного воспитания. Людям это не нравится, они их избивают и пишут таблички "Украинцам вход запрещён". Но европейское политическое руководство вести себя так не может. Если они станут их выгонять, то подвергнутся критике. Поэтому руководство отдельных стран вынуждено их терпеть, — отметил политолог Геворг Мирзаян. Эксперт предполагает, что переехать будут просить тех, в чьих городах нет боевых действий.

Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU Когда украинцев начнут массово выселять из европейских стран? 0 С окончанием спецоперации В ближайшее время, так как их поведение становится опасным Европейцы продолжат терпеть выходки украинцев

Авторы Даниил Черных