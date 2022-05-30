Почему Запад начал признавать победу России на Украине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему западная политическая элита заговорила о неизбежной победе России на Украине и что станет с Зеленским после этого признания. 37744 37744 Фото © ТАСС / Александр Река

Партизанщина Старой Европы в русском вопросе

На первый взгляд, может показаться, что за последние недели в западной "информационной шарманке" ничего не поменялось. Журналисты убеждают своих прекрасных читателей в том, что всё хорошо, что война против России на Украине продвигается верным крусом, даже несмотря на все успешные операции Российской армии.

"Отчаявшийся Путин заблуждается в том, что он может победить". Этот заголовок Telegraph точно отражает суть тезисов американской и британской пропаганды. Вводящей, по сути, в заблуждение. "Когда пропаганда вытесняет новости, путаница лишь усиливается… Становится сложно понять, что происходит в российско-украинской войне", — говорит старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Однако за последнее время всё больше западных политиков и экспертов перестают демонстрировать заблуждение. Начинают не только понимать неизбежность победы России в спецоперации, но и демонстрировать это понимание своими словами и действиями.

Так, например, одним из первых западных политиков победу России признал, как ни странно, канцлер Германии Олаф Шольц. На публике глава правительства выступал с жёсткими заявлениями, призывал к санкциям, но по-другому он и не мог: во-первых, потому что является частью западного истеблишмента, во-вторых, из-за партнёров по коалиции.

Напомним, что правящая коалиция в ФРГ состоит из трёх партий, и две из них — "Зелёные" и Свободно-демократическая партия — выступают с жёстких антироссийских (точнее сказать, проамериканских) позиций. Попытка социалистов Шольца занять умеренную позицию привела к серьёзнейшим трениям и поставила под угрозу само существование коалиции, поэтому Шольц уступил, но при этом, если так можно выразиться, "ушёл в партизанщину".

Так, например, Украина постоянно жаловалась на то, что Берлин затягивает выделение военной помощи. Немецкая Die Welt сообщает, что с конца марта Киев не получил от ФРГ "сколь бы то значимого" вооружения. Ни танков, ни гаубиц. Возникает впечатление, что Шольц, прекрасно понимая, чем всё закончится, хочет сохранить максимальное количество мостов с Россией для того, чтобы было проще восстанавливать отношения после окончания украинской спецоперации.

Более того, Шольцу даже в чём-то выгодна победа Москвы на Украине. Под сурдинку усиления России (а после победы и нового расклада сил мощь РФ выйдет на новый уровень) Шольц меняет военно-политическую линию Германии. Сбрасывает последние послевоенные оковы и прибавляет к лидерству экономическому (какое было у Германии десятки лет) и политическому (какое она получила после 2014 года, когда бывший канцлер Ангела Меркель возглавила антироссийский лагерь в ЕС) ещё и военное. Под резкое наращивание вооружённых сил, напомним, выделяются колоссальные деньги, кроме того, Германия будет размещать свои подразделения в Восточной Европе.

Американское прозрение

Если же говорить о публичных высказываниях, то самыми громкими стали слова Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря и советника по нацбезопасности президента США, а ныне самого настоящего патриарха мировой дипломатии.

— Переговоры нужно начинать в течение следующих двух месяцев, до того, как будут созданы потрясения и напряжённости, которые будет крайне сложно преодолеть. В идеале можно договориться о возвращении к status quo ante (исходным позициям. — Прим. Лайфа), — заявил Киссинджер. — Если же войну продолжат, то речь уже пойдёт не о свободе Украины, а о новой войне против самой России. То есть Киссинджер фактически предлагает заключить мир на тех условиях, которые предлагал Путин до начала спецоперации. По мнению The Washington Post, status quo ante, упомянутый Киссинджером, …означает возврат к ситуации, когда Россия формально контролировала Крым, а неформально — два восточных региона Украины, Луганск и Донецк.

И это отнюдь не голос вопиющего реалиста в пустыне либерал-глобализма. Точку зрения Киссинджера фактически озвучивают и американские либералы. В частности, она дублируется в редакционной статье The New York Times, одном из ключевых либеральных изданий: "Решительная военная победа Украины над Россией, в ходе которой Украина вернёт все территории, которые Россия у неё захватила с 2014 года, не является реалистичной целью".

А "нереалистичные ожидания могут ещё глубже втянуть их (США и НАТО. — Прим. Лайфа) в дорогостоящую, затяжную войну", пишет газета. Более того, она предлагает даже наказать Зеленского в случае, если тот будет отказываться от сущностных переговоров и не захочет отдавать территории. "В ходе продолжения войны господин Байден должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его народу, что есть предел того, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, а также относительно объёмов денег и политической поддержки, которую они смогут мобилизовать для Украины. Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке её возможностей и того, сколько ещё разрушений Украина может выдержать", — продолжает издание. Судя по всему, выдержать может немного.

— Украинские политики должны основывать свои действия на объективной реальности. Продолжение войны на основе ложных предположений может привести к катастрофе. По оценкам Всемирного банка, в этом году экономика Украины сократится почти вдвое. Почти 13 миллионов человек (треть населения страны) покинули свои дома. Более пяти миллионов из них уехали как беженцы за границу. Украинские потери уже исчисляются тысячами… и неудивительно, если цифра окажется существенно выше, чем та, что заявлена Киевом, — говорит Дуг Бэндоу. — Победа Украины не является гарантированной. Скорее всего, она маловероятна. Не исключено, что даже невозможна.

Не дал, но не виноват

Эксперты признают, что у Киева нет ни ресурсов, ни возможностей для победы. —Русские решают, когда, где и какими силами ударят… И когда президент Зеленский говорит о контрнаступлениях, об отвоевании территорий, то с военно-оперативной точки зрения эти заявления далеки от реальности. Русские просто слишком сильны на Восточной Украине. Сильны на земле, а также доминируют в воздухе. Для контрнаступлений у Украины нет материальных средств. Да даже если бы они были, то это контрнаступление не привело бы к успеху, — говорит бригадный генерал ФРГ Эрих Вад. — С военно-оперативной точки зрения Украина может выиграть лишь в том случае, если это будет длительный конфликт с непомерной для России ценой. Как, например, Афганистан — для Запада или Ирак — для США. Однако цена такого конфликта для самой Украины будет колоссальная, он приведёт к опустошению всей страны.

И Запад эти ресурсы не даст. В отличие от политиков, военные говорят, что массовые поставки вооружения Киеву не помогут просто потому, что этим оружием нужно ещё уметь пользоваться. — Необходимо обучение (как персональное, так и в рамках экипажа) для водителя, наводчика оружия, заряжающего и командира танка или другой бронетехники. Они должны пройти тактическое обучение, включая стрельбы и другие задачи, и всё это нельзя сделать за несколько дней. Курс обучения должен длиться как минимум шесть месяцев, и его нельзя сокращать даже в военное время, — отмечает бывший высокопоставленный сотрудник НАТО генерал-лейтенант Костас Лукополос, отвечавший как раз за вопросы планирования.

Поэтому, по его мнению, западным политикам не стоит поддаваться иллюзиям. — При нынешнем балансе сил общее преимущество на стороне России, и сейчас нельзя ничего сделать для изменения ситуации… Нравится нам или нет, но политическая и военная инициативы на стороне России. Запад лишь реагирует на действия Путина, — объясняет генерал.

Однако признание "России побеждающей" — лишь первый элемент отрезвления. Вторым этапом станет назначение виноватого в этой победе. Запад ведь не может признать свою вину в том, что выбросил десятки миллиардов долларов налогоплательщиков в украинскую чёрную дыру. И, судя по всему, крайним станет президент Зеленский — слишком упрямый, слишком недалёкий, слишком радикальный и недоговороспособный политик, своими действиями втянувший невинных американцев и европейцев в этот конфликт.

Собственно, тезис о вине Зеленского уже активно эксплуатируется западными политиками. — Я не думаю, что сейчас есть много вариантов выхода из нынешней ситуации. Анализировать путинский характер можно с разных сторон, но я думаю, что он является реалистом, верящим в силу. Он не тот человек, который следует каким-то идеям и готов приносить ради них жертвы, — заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, до этого момента предпочитавший помалкивать по украинскому вопросу. — До вторжения ещё можно было избежать войны. Если бы Зеленского удалось заставить пообещать, что его страна не войдёт в НАТО, а также дать широкую автономию двум анклавам на востоке. Я понимаю, что добиться этого было бы сложно, возможно, американскому лидеру удалось бы.

И чем больше будет побед России в спецоперации, чем больше территорий будет освобождаться от украинского контроля, тем громче будут голоса пробудившихся. И тем активнее будут усилия западных дипломатов, ищущих компромиссные решения.

Почему Запад вынужден признавать победу России? 0 Потому что всем начинают надоедать навязанная Украина и её неофюрер Потому что поддержка неофашистов бесперспективна

Авторы Геворг Мирзаян