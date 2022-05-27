Кому поставит подножку новый союз против России и какая у него задача Политолог Дмитрий Родионов — о новой задумке британцев, смещении ролей между Лондоном и Вашингтоном и ловушке для Германии. 14171 14171 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Darren Staples — Pool, Alxey Pnferov

Прозрения итальянцев

Лондон предлагает Киеву создать военный союз против России, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Как отмечает издание, британский премьер Борис Джонсон заявил о необходимости создания "новой системы политических, экономических и военных альянсов". Она должна стать "альтернативой Евросоюзу" и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на спецоперацию России.

Предложение Джонсона впервые прозвучало во время визита на Украину в начале апреля. Согласно задумке премьера, в организацию, которую должна возглавить Великобритания, помимо Украины должны войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах Турция.

Встреча Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Киеве. 9 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Embassy of Ukraine to the UK / Anadolu Agency

Авторы материала считают, что Лондон пытается нарушить баланс на континенте и в конечном итоге может обнажить разрозненность, которая сейчас существует в европейском сообществе. Всё это, конечно, предположения. Однако совершенно очевидно то, что Британия сегодня является главным (после США) спонсором украинского режима. И, по сути, главным "куратором". И началось это отнюдь не вчера.

В течение многих лет британское посольство в Киеве проявляет активность, давно оставив позади американское. Не менее активно на Украине действует и британская разведка, связями с которой не стесняются кичиться украинские политики. Включая президента Владимира Зеленского, который осенью 2020 года в ходе визита в Лондон побывал в офисе МИ6 и провёл там многочасовые секретные переговоры. Когда глава якобы независимого государства встречается с руководством иностранной разведки — это вообще беспрецедентный случай в мировой практике, попахивает вербовкой.

Британская экспансия

Все эти годы (ещё до СВО) Лондон старался быть в передовиках по вооружению Украины, отправке инструкторов, которые готовили спецназ, снайперов ВСУ и не только. Британцы строили на Украине военные базы — в Очакове и Бердянске. Уровень военного сотрудничества (если можно говорить о сотрудничестве между столь разными по весу субъектами) — высочайший, и сегодня, по слухам, именно британские военные определяют тактику и стратегию ВСУ в противостоянии с Россией.

Наконец, Британия на дипломатической арене едва ли не больше США на каждом шагу выражала поддержку Киеву, грозила России, устраивала провокации в Чёрном море. Украина нужна Лондону для давления на Россию, которую британские военные и политики открытым текстом называют угрозой номер один.

Украинские солдаты фотографируются на фоне мурала под названием Saint Javelin художника Криса Шоу, посвящённого британской переносной зенитной ракете. 25 мая 2022 года. Киев, Украина. Фото © Getty Images / Christopher Furlong

Тут нельзя не вспомнить о вековом противостоянии Британской и Российской империй, получившем название "Большой игры", в котором с переменным успехом одерживала верх то одна, то другая сторона.

Считается, что с потерей Британией статуса главной европейской державы, а после — с развалом СССР и потерей Россией Закавказья и Средней Азии противостояние закончилось. Однако сегодня, когда рушится однополярный мир, формируются новые полюса силы, претендующие на влияние на евразийском пространстве, среди которых выделяются Россия и Британия, это противостояние обретает новый смысл. Только теперь его география значительно расширена.

"Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить "Большую игру" против России, как это было в XIX веке", — так в прошлом году прокомментировал решение Британии отправить военных на польско-белорусскую границу во время миграционного кризиса польский эксперт Матеуш Пискорский.

Многие эксперты солидарны во мнении, что Вашингтон решил концентрироваться на юго-азиатском регионе, где разворачивается грандиозное противостояние с Китаем, оставив Лондон "смотрящим" за Европой, а тот теперь попытается удовлетворить все те амбиции, которые были ущемлены в годы нахождения в тени своей бывшей колонии.

Кризис в Британии

Но дело не только в исторических амбициях. Британия переживает кризис, который начался задолго до Брексита, но так и не был им разрешён, несмотря на обещания политиков. Процесс выхода из ЕС затянулся и оказался куда болезненнее, чем ожидалось. Кроме того, значение имеет положение правящей уже 12 лет консервативной партии и лично премьера Бориса Джонсона, чей рейтинг заметно падает последние месяцы.

Плюс на фоне Брексита вновь активизировались сторонники независимости Шотландии, вместе с которой в случае успеха нового референдума может уйти и Северная Ирландия. В общем, британские власти выбрали геополитические игры как способ стабилизации ситуации внутри страны.

Протесты против Брексита в Ирландии. Фото © Getty Images / Liam McBurney / PA Images

Провал Германии

Одной из целей этих игр является ослабление ЕС и влияния Германии в Европе. Именно поэтому Британия больше всех (после, опять же, США) заинтересована в эскалации и продолжительности конфликта на Украине, который провоцирует антироссийские санкции, бьющие прежде всего по экономическому и политическому могуществу Берлина.

В этом естественным союзником оказывается Варшава, с которой Лондон объединяют русофобия, исторические обиды и фантомные боли по утраченной империи, современные обиды на ЕС и, в частности, Германию. Так что складывание оси Британия – Польша – Украина — процесс логичный и неизбежный. Как понято и присоединение к ним трёх республик Прибалтики, вечно недовольных якобы "низким уровнем защиты от России", который дают им США.

Что же касается самих США, то, судя по тому, как глубоко они позволили братьям англосаксам проникнуть в дела Украины, Вашингтон давно отдал Восточную Европу под британский надзор. И его не смущает создание неких параллельных политических и военных структур.

Президент США Джо Байден выступает с речью в Королевском замке 26 марта 2022 года в Варшаве, Польша. Байден прибыл в Польшу, где встретился с президентом Польши, а также с американскими войсками, дислоцированными у границы с Украиной, которые укрепляют восточный фланг НАТО. Фото © Getty Images / Omar Marques

Тем более что итальянские журналисты, скорее всего, всё же несколько преувеличивают, называя новый союз "альтернативой" ЕС. ЕС — это всё же государственное образование. Ничего подобного Лондон не предлагает.

Скорее всего, речь идёт о создании военно-политических осей. Именно такой формат многие эксперты считают перспективным в условиях распада однополярного мира с его традиционными союзами и блоками. При этом оси смогут вырабатывать скоординированные военные и политические ответы на общие вызовы. В данном случае вызовом является Россия.

В чём отличие от существующих структур? Оно в том, что Британия сможет руководить действиями пяти государств (четыре из которых — члены ЕС) без оглядки на ЕС, используя их в своих авантюрах как бывшие колонии. При этом у сторон не будет никаких жёстких обязательств друг перед другом, как в ЕС и НАТО.

Турецкая "перемога"

Присоединится ли к "союзу" Турция? В открытую — сомнительно, поскольку это единственная страна среди кандидатов, обладающая подлинным суверенитетом, а главное — собственными интересами, которые не во всём совпадают с британскими. Однако тут надо учитывать уровень влияния МИ6 на Анкару. К слову, глава МИ6 Ричард Мур ранее был послом в Турции и имеет там обширные связи. Британия не первый год пытается наступать на интересы России в Средней Азии и Закавказье именно руками Турции, о чём прямо свидетельствует приезд Мура в Анкару сразу по окончании второй Карабахской войны.

Глава МИ6 Ричард Мур. Фото © Getty Images / Stefan Rousseau / PA Images

Другой вопрос, что у Турции свои региональные амбиции, которые она активно пытается реализовать, фактически возрождая формат ГУАМ, активно проникая в Казахстан и страны Средней Азии, и они явно идут вразрез с интересами России. Это именно то, что нужно Лондону.

Едва ли стоит опасаться антироссийского союза в том виде, в котором описывает итальянская газета. Однако можно ожидать появления по периметру наших западных и южных границ осей от не очень дружественных до откровенно враждебных — к примеру, оси Баку – Анкара – Киев и Киев – Варшава – Лондон, которые будут координировать политику по отношению к нашей стране.

Что Россия может этому противопоставить? В первую очередь необходимо понимать, что ничего неожиданного и принципиально нового не происходит. Просто координационный центр антироссийской политики коллективного Запада смещается из Вашингтона в Лондон. Ничего такого, что существенно увеличивало бы те угрозы, что мы и так имеем. Россию больше беспокоит расширение НАТО, перспективы размещения ракет у наших границ, в частности — на территории Украины. Но именно эту проблему Россия в данный момент и решает.

Что же касается гипотетических союзов, организуемых Британией, то они не столько антироссийские, сколько антигерманские, и это должно немцев беспокоить как минимум не меньше нас. Увы, немцы продемонстрировали полную беспомощность в условиях самого серьёзного кризиса в истории ЕС. И британцы этим пользуются. В конечном итоге ЕС может оказаться под угрозой распада — как раз по тем линиям, по тем осям, что выстраиваются сегодня.

Фото © Getty Images / Alxey Pnferov Когда развалится ЕС? 0 Процесс уже запущен В течение 10 лет В ближайшие два года

Авторы Дмитрий Родионов