Где остановятся союзные силы после прорыва Светлодарской дуги Освобождение Украины набирает обороты, но уже сейчас встаёт вопрос о том, где остановятся силы РФ, ДНР и ЛНР. 63273 63273 Военнослужащие Народной милиции ЛНР и военная техника. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Крупнейший укрепрайон украинских вооружённых сил прорван. Над Светлодарском уже развивается бело-сине-красный флаг, а украинская армия оставляет свои позиции, которые готовила семь лет. В 2015 году отодвинуть врага у армий ДНР и ЛНР не получилось, но сейчас ситуация кардинально изменилась, оборона вооружённых формирований Украины посыпалась по многим направлениям.

Наступление с юга и севера

Стоит напомнить, что освобождение Светлодарска и дальнейшее наступление на север началось с Попасной, где союзным силам удалось закрепиться. Именно Попасная дала возможность наступать по направлению на Артёмовск и Северодонецк.

Наступление на укрепрайон противника шло из Троицкого с одной стороны и из Горловки по другому направлению. В случае если бы украинские военнослужащие не отступили, их бы ждало окружение, неминуемая гибель или плен.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР и военная техника на территории около города Северодонецка. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Второе направление, куда двинулись союзные войска, — Лисичанск – Северодонецк. Наступление начато всё с той же Попасной. Для того чтобы окружить украинскую группировку, требуется освободить порядка 25 километров. Если это удастся сделать, то выход из Северодонецка станет невозможным. Безусловно, 25 километров в условиях боевых действий — это внушительное расстояние, однако не стоит забывать, что город штурмуют ещё с двух направлений. Сейчас у украинских боевиков ещё есть шанс выйти с территории Луганской Народной Республики и отойти в район Славянска и Краматорска, где готовится новый укрепрайон, но и на него уже идёт наступление.

Уже сейчас российские военнослужащие заняли часть Красного Лимана. После его освобождения будет наступление на Славянск и Краматорск. Эти города превращают в крепости. Тот же Славянск уже сидит без газа, не будет неожиданностью, если отключат и воду. Киевские власти, похоже, не смогли создать символ сопротивления из Северодонецка, но теперь у них есть ещё два русских города, из которых можно сделать икону.

Паника в Киеве

По мере отступления украинских военных с территории Донбасса увеличивается паника в Киеве. В украинской столице понимают, что неминуемо теряют регион. По данным украинских телеграм-каналов, офис президента регулярно проводит совещания с военным командованием, где обсуждаются дальнейшие шаги.

Известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о том, что военные покидают свои позиции, чтобы не попасть в окружение. Также сообщается, что в Северодонецкий котёл может угодить около четырёх тысяч человек. Это станет новым ударом по моральному духу.

Благоразумие у Зеленского осталось, и было принято решение покидать города, если есть угроза окружения. По Северодонецку пока приказа нет, потому что Украине требуется укрепить Славянск и Краматорск. Сколько времени собираются выиграть киевские власти, непонятно, но ясно, что у группировки в районе Лисичанска и Северодонецка есть три-четыре дня. Так что к концу недели эпопея может закончиться.

На Запад

На сегодняшний день становится очевидным, что территория Луганской Народной Республики будет освобождена. Это произойдёт сразу после оставления украинскими войсками Северодонецка.

— Народная милиция ЛНР находится в союзных отношениях и с Народной милицией ДНР, и с подразделениями Российской Федерации. Естественно, что НМ ЛНР будет помогать Донецкой Народной Республике разбивать донбасский укрепрайон, — заявил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

После освобождения Донбасса наступит новая стадия, так как одна из целей спецоперации будет полностью выполнена. Киевские власти говорят, что на территориальные уступки они не пойдут, хотя давно уже ясно, что сами эти власти ничего не решают.

— Надо понимать, что против нас объявлена тотальная война. Объявлена она Западом и блоком НАТО во главе с США. Ведётся она украинским пушечным мясом. Никакой политической субъектности нынешняя Украина не имеет, ею управляют марионетки. Никто при условии освобождения нами Донбасса войну против нас не остановит, и, соответственно, только полный разгром так называемой Украины и падение режима Зеленского могут заставить Запад хотя бы перевести эту войну из горячей фазы в холодную. Единственное, что нас может остановить, — капитуляция Запада перед нами хотя бы на этом театре военных действий. А для этого будет недостаточно освободить Донбасс, Херсон, Запорожье, Одессу и Николаев, — считает депутат Государственной думы Александр Бородай.

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В целом эксперты сходятся во мнении, что спецоперация будет продолжена. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Россия сейчас исправляет ошибки советской власти.

— Та часть территорий, которую мы не денацифицируем, рано или поздно станет такой же заразной, как стала Западная Украина, которую недоочистили в этом отношении в 1955 году, когда носители нацистской идеологии были выпущены Хрущёвым из мест заключения. В этот раз такой ошибки допущено не будет, мы не будем доверять западным партнёрам, которые продолжают нас убеждать в невиновности некоторых граждан. Мы доведём эту операцию до конца. И нужно понимать, что битва за Донбасс, которую Зеленский уже проиграл, станет концом Украины, — рассказал Лайфу Леонков. Эксперт считает, что летняя кампания будет. Пока сложно предположить, какая именно. Однако ясно, что те области, в которые входит Россия, стремятся интегрироваться в РФ. Он напомнил, что жители освобождённых регионов сами решают свою судьбу, пока всё идёт к тому, что проект "Украина" будет закончен.

Уже летом нас ожидает выход к Днепру с дальнейшим освобождением Запорожья, Екатеринослава, который сейчас именуется Днепром, с заходом в Одессу и Николаев. Однако нельзя забывать и о Харькове, Сумах, Полтаве и Чернигове, которые тоже стали токсичными местами на карте Украины. Но и на этом освобождение Украины не закончится.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров Где остановятся союзные силы? 0 На границе Донбасса На Днепре На границе между Украиной и Польшей

Авторы Даниил Черных