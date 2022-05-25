Почему пленных азовцев может ожидать только Нюрнберг 2.0 Журналист Игорь Мальцев — о том, что всем политикам хорошо бы забыть про игры укроолигархов и не тревожить общественность своими предположениями по обмену попавших в плен азовцев. 51012 51012 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Если присмотреться, оказывается, в России масса каких-то институтиков "политических, стратегических, военных, экспертных и т.д. исследований". Только толку от них — ровно ноль, как показала украинская кампания.

И знаете что? Ни один не занимается реальным, а не бумажным или фантазийным анализом того, что волнует людей. Никакой дежурный соцопрос не может определить, где тот триггер, после которого общественное мнение взрывается.

Ну кто из них мог определить, что по вопросу обмена пленных азовцев (например, на олигарха Медведчука) общество реально встанет на дыбы и будет готово надавать политикам пока виртуальных люлей. То есть общество, достаточно лояльное ко всему, что происходит под руководством непосредственно ВВП, поставило красную черту перед тем, что оно считает попыткой мелких политиков украсть его, общества, победу.

У победы, как известно, много отцов и только поражение — сирота. Поэтому, когда раздались первые пробросы "а давайте поменяем азовцев на Медведчука", общество восприняло это как дурную шутку.

Более того, тут же начались уже партийные игры вокруг темы, и кое-кто попытался таким образом расправиться с политическими конкурентами, например, с претендентом на лидерство в партии ЛДПР Слуцким, приписав ему слова, которые он не произносил в данном контексте. С первого захода не проканало.

Но то, что политики не следят за базаром, стало достаточно очевидно, когда журналисты начали формулировать свои тексты в таком ключе: "В Москве пока не приняли решения о дальнейшей судьбе украинских военнопленных с "Азовстали". Руководство ДНР обещает им трибунал по своим законам, а в МИД России допускают возможность обмена их на российских военнопленных".

У меня вопрос: а зачем вот именно сейчас тревожить (и злить) общество подобными спекуляциями? Причём людям, которые никогда в жизни не были даже в Макеевке?

Кстати, а что говорят люди, непосредственно участвующие в процессе, люди с поля боя? Я так понимаю, им ближе идея "Нюренберга 2.0". А как же наши парни, находящиеся в плену, не усугубит ли это их положение?

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказывается по обоим тревожащим общество вопросам: Будут ли обменяны нацисты "Азова" на Медведчука либо наших военнослужащих, находящихся в украинском плену?

Я уверен на все 100%, что ни на какие обмены эти нацистские фанатики и военные преступники не пойдут. Это не инсайд, а моё личное мнение. По каждому из них будет возбуждено уголовное дело, и каждый из них получит срок. Те, кто совершал военные преступления, такие как убийства гражданских, пытки пленных и т.п. (и это будет установлено и доказано в ходе досудебного следствия), получат пожизненные сроки согласно действующему законодательству. У нас и без азовцев и прочих военных преступников достаточно большой фонд пленных украинских вояк, которых можно будет обменять на наших солдат и офицеров".

То есть он чётко отделяет азовцев от остальных украинских военнослужащих/военнопленных и логично рассматривает их как тот самый фонд, который необходимо использовать для того, чтобы выручить наших парней из вражеского плена. При чём тут азовцы, какие-то Медведчуки, вот вся эта братия? Ни при чём.

Кстати, из стана ответственных политиков прозвучало: "Ещё раз разъяснил для всех непонятливых свою позицию: азовцам — только трибунал, никаких обменов!" (Л. Слуцкий). То есть остальные предложения для глубинного народа выглядят как сдача и договорняк и никак иначе. А это может иметь самые негативные последствия на этой стороне — не для того семьи посылали своих сыновей, чтобы спасать тушку какого-то укроолигарха. Хватит уже играть в игры, господа, придержите язычки и неуёмные фантазии. Тут и без вас много чего надо делать срочно.

Где будет проведён второй Нюрнбергский трибунал? 0 В Донбассе В России

Авторы Игорь Мальцев