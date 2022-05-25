Как украинские силовики закладывают в Донбассе токсическую бомбу Украинские военные продолжают брать в заложники мирное население и подвергать опасности всех окружающих, минируя предприятия, однако у России есть чем ответить, алгоритмы действий уже разработаны. 14630 14630 Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Украина, похоже, намеревается стереть с лица земли оставляемые города. ВСУ готовят жителям Донбасса токсическую бомбу. На предприятиях в районе Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, где сосредоточено порядка 30 химических производств, украинская армия размещает РСЗО и ствольную артиллерию, а также может готовить дистанционные технологии подрыва. Какую тактику следует выбрать Российской армии, чтобы избежать катастрофы для населения на этом участке?

Минирование заводов

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские силовики заминировали на лисичанском заводе редких газов ёмкости с химически опасными веществами. Кроме того, в подземные сооружения предприятия согнаны местные жители и сотрудники завода.

Также в ангары завода завезены реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия. Из этого оружия ведётся обстрел военнослужащих России и ЛНР, тем самым провоцируется ответный огонь. По словам Мезенцева, в случае ответного удара киевский режим обвинит Россию в убийстве мирных жителей и создании техногенной катастрофы.

Например, в Мариуполе людей сгоняли в театр, который потом был взорван изнутри, западной прессе подавалось всё так, будто российский военный самолёт расстрелял жителей. Нельзя забывать и об "Азовстали", куда террористы из полка "Азов" согнали мирное население. Что же касается взрыва химически опасных объектов, то подобный опыт у украинских боевиков тоже есть.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР охраняют цистерны с химическими веществами на территории завода "Заря". Фото © ТАСС / Река Александр

5 апреля были взорваны цистерны с соляной кислотой в цехе № 1 производственного объединения "Заря" в городе Рубежное. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Через несколько дней ВСУ подорвали цистерну с азотной кислотой. Уже после того, как союзные силы вошли на территорию "Зари", были найдены тонны взрывчатки, которая располагалась в том числе и рядом с цистернами с аммиаком, азотной и серной кислотами.

Стоит отметить, что на заводе в Лисичанске производят азот, кислород, криптон, ксенон и другие газы. Азот, кстати, пожаро- и взрывобезопасен, а ксенон может негативно повлиять на здоровье людей.

Нельзя забывать и другие предприятия, сконцентрированные в треугольнике Рубежное – Лисичанск – Северодонецк. Сейчас наши войска освобождают Северодонецк, где находится завод "Азот" — одно из крупнейших химических предприятий Украины. На нём производятся минеральные азотные удобрения, в том числе и взрывоопасная аммиачная селитра.

— При термическом разложении аммиачной селитры могут выделяться и аммиак, и диоксид азота. Аммиак и диоксид азота — токсичные газы. Аммиак вызывает удушье, а диоксид азота вызывает бронхиальную астму и ишемическую болезнь сердца. Но это происходит при систематическом вдыхании. Разовые взрывы в основном имеют печальные последствия в виде мощной взрывной волны, — пояснил профессор МГУ им. Ломоносова, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

Дистанционный подрыв

Сейчас украинским боевикам дают шанс выйти из города, чтобы избежать катастрофы, но они им не пользуются и напрасно гибнут на луганской земле. Эксперты считают, что заниматься опасными предприятиями должен спецназ.

— Вполне возможно, что будут применены специальные подразделения Российской армии, а также Народной милиций ДНР и ЛНР. Ввиду того что предприятия представляют экологическую опасность для региона, это, скорее всего, будет одной из самых реальных мер для воздействия на украинских военных, — предполагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Военнослужащие РФ патрулируют территорию. Фото © ТАСС / АР

Вместе с тем обойтись без химиков не получится. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что приготовлена серьёзная химическая бомба. У специалистов Войск радиационной, химической и биологической защиты прописаны процедуры на данные ситуации.

— Прежде всего, нужно послать туда специалистов, сапёров и экспертов по химическим материалам, то есть целую консультативную группу. Естественно, необходимо исследовать каждый проводок, но сейчас неизвестен путь подрыва. Завод может быть взорван, когда наши туда войдут, или же у украинцев есть дистанционный путь. Взрывное устройство можно держать месяцами в ожидании, что туда войдут несколько сот человек, — отметил Виктор Баранец.

Надеяться на благоразумие украинской стороны не приходится, так как опыт показал, что вооружённые формирования Украины готовы превратить Донбасс в Дикое поле. И минирование объектов, которые представляют угрозу для населения и природы, в очередной раз это подтверждает.

Фото © Getty Images / Dmytro Smolyenko / NurPhoto Смогут ли украинские военные взорвать предприятие с химией? 0 Да. Им это уже приходилось делать Нет. Они понимают последствия Взорвать не получится, так как Россия не даст этого сделать

Авторы Даниил Черных