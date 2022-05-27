Какие ракеты США приготовили для Калининграда и чем ответит Россия Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Россия расправится с "убийцей российского ПВО" и почему технически финны и шведы теперь под прицелом тяжёлых ракет. 30734 30734 Обложка © Wikipedia

В ходе натовских учений США разместили на острове Борнхольм ракеты, способные поразить Калининград, сообщили датские СМИ. Речь идёт о реактивной системе залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Ракетные комплексы доставил военно-транспортный самолёт C-17 под эскортом датских истребителей F-16. После этого был проведён имитационный пуск ракеты, которая может поражать цели на расстоянии 500 километров в Балтийском море. Таким образом, в радиус действия попадает и территория России — в частности, её анклав Калининград, расстояние до которого составляет немногим более 361 км.

Особенными эти учения назвал военный аналитик Датского радио Мадс Корсагер: "Сегодня отрабатывается вот что: датские истребители и корабли получают координаты и автоматически передают ракетной системе, которая даёт залп. Это очень мощный, но и крайне гибкий способ защитить Борнхольм с большого расстояния".

Учитывая, что вокруг на тысячи километров только страны НАТО и Россия, выводы напрашиваются сами собой. А если понимать, что Россия на Данию нападать не собирается, то это значит, ракеты предназначены не для защиты от России, а для нападения на неё.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) может нести и одновременно запускать шесть неуправляемых реактивных снарядов или же баллистическую ракету ATACMS. Последняя — это уже оперативно-тактическая ракета, то есть среднее между снарядом РСЗО и баллистической ракетой меньшей дальности, её дальность полёта — 300 км.

Сегодня США активно тестируют применение с этой установкой высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) дальностью не менее 499 километров. Учитывая выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, дальность стрельбы этой ракеты можно уже сейчас увеличить до 550 км: технологически это несложно.

Пару лет назад американский бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для Армии США ракета PrSM класса "земля — земля" станет "убийцей" российских систем противовоздушной обороны, в частности, С-400 "Триумф".

С момента принятия HIMARS на вооружение идёт постоянное обновление и развитие снарядной линейки для этой системы. Первое применение было зафиксировано в Афганистане в 2010-м, но попытка была неудачной: снаряды в итоге упали в стороне от выбранной цели и привели к гибели нескольких мирных жителей. Эксплуатация комплексов даже была приостановлена до конца расследования.

Однако неполадки быстро устранили, и уже через несколько лет HIMARS были использованы в Ираке и Сирии с различной "начинкой". Успешно — для американцев, не очень — для иракцев и сирийцев. В 2016 году стало известно о том, что две машины были переброшены в Эстонию для участия в совместных учениях НАТО Saber Strike 2016. А в ноябре 2020 года журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американцы передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.

Вскоре появились слухи, что эти комплексы могут оставить в Восточной Европе на постоянной основе. В начале этого года Вашингтон объявил о намерении разместить дополнительные воинские контингенты в Румынии и Болгарии. По данным СМИ, помимо мотопехотных и танковых подразделений в эти страны могли направить HIMARS и М-270 — системы, используемые и как РСЗО, и как установки для запуска тактических ракет.

Напомню, таким образом США ответили на наши инициативы по безопасности в Европе, переданные им в конце прошлого года. Очевидно, что начало спецоперации на Украине только развязало Пентагону руки для того, чтобы увеличить присутствие в Восточной Европе на постоянной основе — всерьёз и надолго. К слову, от Румынии до Крыма — гораздо меньше 300 км. Как и от Польши до Калининграда, и это реальная угроза.

Если установки на острове Борнхольм также останутся там под каким-либо предлогом? Сам факт их испытаний против России не может не вызывать озабоченности. Комплексы отличаются высокой мобильностью, их можно в любой момент вернуть и перемещать куда угодно.

Что если они "всплывут" уже на территории новых членов НАТО — Финляндии и Швеции? К примеру, на острове Готланд. В прошлом году американский спецназ уже проводил учения по его "защите от русских". Почему бы, если Швеция вступит в НАТО, не повести учения по "защите от русских" с применением РСЗО и ОТРК?

В прошлые века была популярна фраза: "Кто владеет островом Готланд, тот владеет внутренними водами Балтийского моря". Что автоматически означает, что оттуда можно обстреливать Калининград: расстояние там ещё меньше, чем от Борнхольма, и составляет 350 км.

Ну, или взять те же Аландские острова. Они, конечно, подальше, но так и ракеты там можно разместить посерьёзнее. Все последние годы этому мешал ДРСМД и нейтральный статус Финляндии. Теперь американцы решили эти проблемы. Правда, Аландские острова являются демилитаризованной зоной ещё согласно Парижскому договору об окончании Крымской войны от 1856 года. Однако принятие Финляндии в НАТО тоже нарушает целый ряд международных договорённостей, в частности Парижского договора 1947 года и росийско-финского договора 1992 года.

Если сегодня почитать финскую прессу, то там на полном серьёзе рассуждают о возможности размещения на территории страны даже ядерного оружия и возможности ядерной войны с Россией. СМИ размещают карикатуры, на которых предлагается "топить Россию в крови", публикуются материалы и о том, что можно сбросить на нас атомную бомбу.

На этом фоне HIMARS могут показаться "цветочками". Кстати, увеличение дальности стрельбы (по прогнозам специалистов, дальность ракеты PrSM можно уже в ближайшее время увеличить до 700 км) позволит оснастить её уже ядерным снарядом.

В любом случае уже сегодня мы имеем отработку массированного применения, а в перспективе — постановки на постоянное боевое дежурство против нас тактического и оперативно-тактического ракетного оружия, способного буквально разутюжить Калининградскую область.

Остановить рост угроз дипломатическими методами уже едва ли возможно. Остаётся лишь наращивать оборону региона новыми "Искандерами" и "Сарматами". В том числе с ядерной боевой частью. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что в ближайшее время Россия поставит на боевое дежурство 46 тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Станет ли Калининград одним из мест базирования новейших комплексов, узнаем в ближайшее время.

"Россия показала смертельную ракету, способную пробивать брешь системы ПРО НАТО. Путь от Калининграда до Лондона у этой ракеты займёт всего несколько минут. Разработчик оружия "Корпорация Тактическое ракетное вооружение России" заявляет, что бомба Хиросимы по сравнению с их детищем покажется просто детской игрушкой", — писала ещё в 2016-м британская The Daily Express.

Запад должен понимать, что поиграть с Россией в "ограниченные" ядерные войны в Европе не получится.

Фото © picryl.com Почему шведы и финны готовы стать автономными дронами США и распрощались с нейтралитетом? 0 Обработка населения и информационные войны сделали своё дело К этому всё шло давно: завершающий аккорд Нации самоубийц

Авторы Дмитрий Родионов