Как Венгрия готовится забрать долю "украинского пирога" Политолог Дмитрий Родионов — о том, как связано введение чрезвычайного положения в Венгрии с планами оккупации Закарпатья. 43592 43592 Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине. — Правительство реализует своё право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введённое во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами, — сказал он в видеообращении.

Орбан также отметил, что обстановка на Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии. Он подчеркнул, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен.

Напомню, ранее Орбан заявил, что последствия необдуманных санкций против России сопоставимы с действием атомной бомбы. Венгрия, по его словам, не согласна с Брюсселем по поводу введения "неразумных и неприемлемых мер" против РФ, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции. Орбан уверен, что голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на её пути.

Что ж, Орбан прав, эти последствия уже чётко вырисовываются. Нарушены цепочки поставок. Из-за этого сами же государства ЕС и США столкнулись с резким ростом цены на зерно. При этом англосаксы активно вывозят зерно с Украины, фактически присваивая его себе, тем самым обрекая другие страны, в том числе своих союзников в Европе, на выбор между покупкой у них по завышенным ценам и голодом.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая грудью легла поперёк эмбарго на российскую нефть, которое, по словам главы МИД этой страны Петера Сийярто, может просто разрушить венгерскую экономику. Ситуация и впрямь тяжёлая, но можно ли её считать критической, чтобы вот так прямо ЧП вводить?

Сила закона

По венгерским законам чрезвычайное положение расширяет полномочия правительства в случае вооружённого конфликта или гуманитарной катастрофы. В частности, оно позволяет правительству Венгрии издавать указы без одобрения парламента. В последний раз ЧП вводилось в стране во время эпидемии коронавируса и было тогда подвергнуто резкой критике оппозиции как инструмент, наделяющий Орбана "диктаторскими" полномочиями.

Несомненно, ЧП облегчает управление страной в период кризиса, правительству Орбана это сейчас действительно необходимо. Однако существует подозрение, что введение этого режима может преследовать не только внутриполитические, но и внешнеполитические цели. С одной стороны, это может быть ответом Брюсселю, символизирующим тщетность попыток давления на Будапешт, который готов ко всему.

С другой — достаточно абстрактная формулировка "из-за ситуации на Украине" может быть сигналом начала перехода Венгрии в наступление в политике по отношению к восточному соседу. Причём не только в переносном смысле этого слова.

По словам Орбана, режим ЧП даст возможность быстрее реагировать на вызовы, продиктованные военными действиями на Украине, и обеспечить безопасность граждан Венгрии любыми доступными средствами. Граждан Венгрии. Где бы они ни проживали.

Немало венгров живёт в Румынии, Словакии, но именно на Украине Будапешт в последние годы активно раздаёт паспорта. Конкретно — в Закарпатье, месте компактного проживания этнических венгров.

Стоит напомнить, что после победы госпереворота в 2014-м Киев принял ряд дискриминационных законов, ущемляющих права национальных меньшинств, в частности, закон об образовании и госязыке. Направлены они были, разумеется, против русских, но под "замес" попали и венгры, на что в Будапеште отреагировали резко, — просто заблокировали Украине переговоры о вступлении в ЕС и НАТО.

На этом фоне осенью 2018-го вспыхнул скандал: в Интернете появилось видео, где жителям города Берегово в торжественной обстановке выдают венгерские паспорта, их обладатели трижды повторяют текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна новые венгерские граждане получают инструкции, в том числе скрывать "от государственных структур Украины факт получения второго гражданства".

Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин в тот же день потребовал от Венгрии разъяснений и заявил о намерении выслать венгерского консула. В ответ его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил ещё более усложнить евроинтеграцию Украины. В итоге стороны свои угрозы исполнили.

Однако заставили ли протесты Киева венгерские власти отказаться от практики раздачи паспортов, которая, к слову, началась ещё в 2011-м? Ничего подобного! Согласно данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, этнические венгры занимают шестое по численности место — 156 600 человек.

Этнические венгры Украины

Если верить занимавшему в 2019-м пост главного военного прокурора Украины Анатолию Матиосу, Венгрия к тому моменту раздала около 300 тысяч паспортов. Даже если не все эти люди венгры, они граждане Венгрии. А значит, Венгрия имеет право их защищать, где бы они ни находились.

О том, что Западная Украина рано или поздно будет разделена между Польшей (Галичина и Волынь), Венгрией (Закарпатье) и Румынией (Южная Бессарабия и Северная Буковина), ведутся разговоры с первых дней украинской незалежности. Стоит отметить, что, когда говорят о возможной аннексии Западной Украины, подразумевают в первую очередь Польшу, некогда владевшую огромной частью территории этой страны. Но если даже отталкиваться от данных переписи 20-летней давности, поляков там осталось ничтожно мало: 1% во Львовской области, 0,6 — в Тернопольской, 0,5 — в Волынской. А вот венгров в Закарпатье — 10%, румын в Черновицкой области — и вовсе 12,5%.

При этом Польша не раздаёт своих паспортов, ограничиваясь "картой поляка", а вот Румыния и Венгрия раздают. И из всех трёх стран именно Венгрия за последние годы продемонстрировала наибольшее желание и политическую волю защищать своих, не боясь ссориться ни с Киевом, ни с Брюсселем, не боясь даже обвинений в симпатиях к Москве и желании повторить "крымский сценарий".

Возможно, Венгрия давно бы уже повторила его, если бы на то было разрешение Брюсселя, а главное — Вашингтона. Но все эти годы США и ЕС твёрдо держались за территориальную целостность Украины. Однако теперь всё может измениться.

В начале года президент США Джо Байден распорядился перебросить несколько тысяч военнослужащих армии США на восточный фланг НАТО, главным образом, в Польшу и Румынию. Некоторые эксперты сочли это признаком подготовки к захвату Западной Украины с целью не дать ей присоединиться к России.

Буквально через несколько дней началась российская спецоперация и перспектива перехода всей Украины под контроль России перестала казаться фантастикой. Вполне вероятно, что в этих условиях Вашингтон мог дать, наконец, добро трём западным соседям Незалежной на ввод войск на Западную Украину.

Договор между Брюсселем, Вашингтоном и Будапештом?

Стоит отметить, что в Польше уже давно обсуждают варианты захода на украинскую территорию то под видом миротворцев, то под видом сапёров. А на днях украинский президент подписал закон, фактически дающий польским гражданам права, равные с правами украинцев, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала "ползучей экспансией", а некоторые неофициальные лица — началом аннексии.

Очевидно, в этих условиях Будапешт едва ли станет смотреть, как Запад Украины, включая территории, населённые венграми, переходит под управление Варшавы. Такой исторический шанс забрать своё бывает крайне редко, и упускать его было бы глупо. К тому же это был бы недвусмысленный сигнал Брюсселю, что Венгрия — страна, обладающая политической субъектностью, способная защищать свои интересы.

Возможно, решение ещё не принято, дискуссии продолжаются, но по мере развития российского наступления времени на споры будет всё меньше. Когда уничтожат донбасскую группировку ВСУ, фронт посыплется и решение нужно будет принимать оперативно. Без консультаций и одобрения парламентом. В условиях ЧП у Орбана есть такие полномочия.

Фото © Shutterstock Как будет происходить борьба за Закарпатье? 0 Без вооружённого конфликта Обо всём уже договорились с Брюсселем ЧП просто распространится на Закарпатье Начнётся вооружённый мятеж

Авторы Дмитрий Родионов