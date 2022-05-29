Что будет делать Киев с ракетами HIMARS от США Накачка Украины оружием продолжается с новой силой, Киеву уже готовы передать вооружение, способное нанести удары вглубь России, но есть один сдерживающий фактор — третья мировая война. 40515 40515 РСЗО M142 HIMARS. Обложка © Flickr / Kentucky National Guard Public Affairs Office

Американские журналисты узнали, что администрация Джо Байдена готова передать Украине реактивные системы залпового огня. Речь идёт об установках M142 HIMARS. О доставке такого оружия молил западных партнёров президент Украины Владимир Зеленский, но власти США пока не дали официального согласия. Одна из причин, почему американцы отказывали киевскому режиму, — возможность удара по России, что автоматически будет означать: США являются стороной конфликта.

Достать до Москвы

РСЗО M142 HIMARS — не какая-то старая установка со складов хранения, а достаточно современное оружие, которое начали использовать в 2005-м и модернизировали все последние годы. Первое боевое применение зафиксировано в Афганистане в 2010 году. Запущенное с РСЗО HIMARS может поразить многие города, находящиеся под контролем России, ДНР и ЛНР.

Потенциальные цели для ВСУ на территории России. Инфографика © LIFE

— Они и сейчас обстреливают нашу территорию. Причём те населённые пункты, которые не представляют военной цели. Новыми целями могут стать топливные базы, аэродромы, да и просто удары, чтобы нагадить, — считает военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Артиллерийско-ракетный комплекс M142 армии США. Фото © ТАСС / Verwendung weltweit

Сейчас для РСЗО HIMARS используют боеприпасы MFOM и MGM-140 ATACMS. Среди того, что можно запустить, значится управляемый реактивный снаряд GMLRS М30, способный поражать цели на расстоянии до 70 километров. То есть Белгород находится под угрозой, если установки будут размещены в районе Харькова. ATACMS Block IA Unitary — управляемая тактическая ракета с дальностью стрельбы до 270 километров.

Вместе с этим американские разработчики завершают испытания высокоточной ракеты PrSM. Этот боеприпас может лететь на расстояние до 500 километров, а это уже прямая угроза Москве, если разместить установки в некоторых районах Сумской и Черниговской областей. На данный момент PrSM нет на вооружении США, но нет и никаких гарантий, что ракету не передадут, не доведя испытания до конца. Тут стоит вспомнить американский БПЛА Phoenix Ghost, который якобы разрабатывался для нужд Украины.

Вместе с M142 HIMARS на Украину могут попасть британские реактивные системы M270 MLRS. Это вооружение способно поразить цель на расстоянии до 150 километров при стрельбе управляемыми снарядами GMLRS-ER. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил их поставку на Украину.

Запуск ракеты с артиллерийско-ракетного комплекса M142 армии США. Фото © Flickr / The National Guard

Чем ответит Россия

В случае пуска по территории Российской Федерации нашим военным придётся уничтожать воздушные цели, и для этого у нас есть установки, перемещение которых уже фиксировалось в приграничных областях.

— Зенитный ракетный комплекс С-300 применяется для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения на средних и малых высотах, но не на предельно малых, на которых будут лететь ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS. Этим могут заниматься ЗРК "Тор" и наш комплекс ПВО "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2", — пояснил экс-начальник Зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Тренировка с боевыми расчётами ЗРК С-400 "Триумф" и ЗПРК "Панцирь-С2" в Новосибирской области. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Также эксперт полагает, что поставленное на Украину вооружение будет уничтожаться на базах хранения либо при следовании. Крайний вариант — уничтожать их будут в местах развёртывания.

Не менее важным фактором является и персонал, который встанет на РСЗО HIMARS. Кроме того, там требуются оператор, водитель и командир расчёта, для успешного удара необходима система разведки, контроля, антиорудийной борьбы и другие системы обеспечения. Хатылев считает, что стрелять по неизвестным целям на большую дальность бессмысленно.

Стоит отметить, есть вероятность, что украинцы знают, куда стрелять. По некоторым данным, британская разведка передала сведения о российских военных объектах. Если же удар по Русской земле будет произведён, то в ответ мы должны уничтожить центры принятия решений в Киеве, констатирует Дмитрий Литовкин.

Путь к третьей мировой

CNN пишет, что в американских кабинетах боятся реакции России. По мнению властей США, российское руководство будет рассматривать отправку серьёзного оружия на Украину как провокацию, а поэтому может принять ответные меры против США. Но для ответа нужен удар по российской территории.

— Когда системы РСЗО применяются по нашим войскам в зоне СВО, то нужно понимать, что там идут боевые действия. Но когда они бьют по нашим городам, например установки отработают по Белгороду и попадут в спальный район, то это уже существенный ущерб. Основы ядерной политики содержат пункт, в котором говорится, что при нанесении существенного ущерба обычными видами вооружения мы вправе применить ядерное оружие. В зоне СВО это оружие мы применить не можем, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об этом на дипломатическом языке, а президент России Владимир Путин говорил, что ответ будет мгновенным, как бы намекая, что отвечать будем не обычными видами вооружения. Стоит отметить, что удар по тому же Херсону не может рассматриваться поводом для ядерного ответа, так как юридически это территория Украины. При этом ответ будет и в правовом поле, и специальный для украинской армии.

Если всё-таки оружие, способное стрелять на дальние расстояния, окажется у Украины, то весь вопрос в их кураторах. На данный момент есть только два пути развития событий. При первом — это применение их внутри Украины, а при втором — это удары по территории России, что означает начало глобальной войны. Заокеанским кураторам нужно помнить слова Путина: "Ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались".

РСЗО M142 HIMARS. Фото © Flickr / Kentucky National Guard Public Affairs Office Будут ли нанесены серьёзные удары по российской территории? 0 Да. Украинцы и сейчас стреляют по приграничью Нет. Есть понимание, что это приведёт к третьей мировой войне Ударов не будет, так как стрелять не из чего будет

Авторы Даниил Черных