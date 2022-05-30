Почему Киев готовит повторение мариупольского плена боевиков в "Артёмсоли" Зачем киевские власти цепляются за "Артёмсоль", где находится огромный склад стрелкового оружия, и почему может повториться сценарий "Азовстали". 47911 47911 Обложка © ТАСС / Александр Гармаев

Нехватка оружия и желание подольше задержаться в Донбассе вынуждают киевские власти укреплять позиции в регионе. Если всем известно, что из Славянска и Краматорска создают крепости, то мало кто обращал внимание на районы Бахмута и Соледара, к которым сейчас приближается фронт. В двух последних населённых пунктах украинское командование собирает силы, отступающие со Светлодарской дуги и ретирующиеся из Северодонецка и Лисичанска.

Склады оружия "Артёмсоли"

Предприятие "Артёмсоль", расположенное в Соледаре, известно за пределами Донбасса. Его продукцию можно было видеть во многих магазинах России. Однако интерес к нему сейчас возник не из-за соли, а из-за выработок, которые образовались в процессе добычи.

В настоящий момент протяжённость системы выработок превышает 200 километров. Это сравнимо с расстоянием от Москвы до Ржева. Часть мест, где добывалась соль, переделаны под оружейные склады. Свозилось оно туда после Великой Отечественной войны.

— Артёмовские склады — это довольное большие военные хранилища, в которых находилось большое количество оружия. В 2014 году для нас они стали недоступны. Они там остались с советских времён. Зайти туда не представлялось возможным, так как это хорошо охраняемые, заглублённые сооружения. Там есть система минирования с направленным взрывом, — сообщил депутат Государственной думы Александр Бородай.

Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на складах может находиться около 40 миллионов единиц автоматов Калашникова, 100 тысяч пулемётов Максима, а также винтовки Мосина, автоматы Томпсона, пистолеты Маузера и другое оружие. На сохранность оружия повлияло то, что в солевом пласте нет влаги.

Стоит учесть, что оружие, которое держали в руках прадеды, находится в рабочем состоянии. Регулярно появляются фотографии, где военнослужащие стоят с пулемётом Максима, винтовкой Мосина и другими образцами военного антиквариата. Александр Бородай отметил, что на складах может быть не только оружие, но и тюрьмы, и лаборатории.

Очередное окружение

В случае если украинские войска не отступят из Бахмута и Соледарска, их ждёт окружение. В настоящий момент союзные силы, начавшие наступление в Попасной, постепенно продвигаются к Соледару. Приказа из Киева находящимся там украинским войскам отступать не было. В итоге получается, что украинские части готовы закрепиться в районе, где находится большое число различного оружия. Нельзя исключать, что в выработках находятся склады с продуктами и водой. Завод "Азовсталь" показал, что у укрывшихся там националистов и солдат ВСУ было всё для того, чтобы продолжать ведение боевых действий. А киевскому режиму город нужен только с одной целью — вывезти оружие.

— Сейчас поставлена задача укрепить "Артёмсоль", чтобы увеличить время для возможности вывоза оружия. Проблема в том, что лифт больше пяти тысяч единиц оружия не поднимает, а другой возможности вывоза не существует. В конечном счёте они постараются его взорвать. Ещё в 2014 году он был заминирован. Сейчас это будет одной из больших проблем. Если находящиеся внутри склада военнослужащие примут решение взорвать его, то оружие будет достать сложно, — пояснил Кива. Парламентарий предполагает, что до боёв у "Артемсоли" осталось около семи – десяти дней, и всё зависит лишь от резервов Народной милиции ДНР и ЛНР, а также Вооружённых сил Российской Федерации.

Учитывая, что в районе Северодонецка и Лисичанска сконцентрировано около четырёх тысяч украинских военнослужащих, то можно предположить, что примерно такое же количество будет и у Соледара и Бахмута, так как к отступившим частям с "треугольника" присоединятся покинувшие Светлодарскую дугу. Стоит отметить, что сейчас военнослужащие Украины ждут приказа отступить из Северодонецка, но, как мы понимаем, выйдут не все.

При этом необязательно, что "Артёмсоль" будет превращена в "Азовсталь", так как для этого требуется как минимум время, которого у украинских военных просто нет. Бои могут вестись в самом городе, а выработки будут использованы лишь для пополнения запасов.

— Они могут закрепляться не в складах, а в укрепрайонах. Склады используются в качестве мест хранения боеприпасов и оружия. Попытаться создать фортификационные сооружения полевого типа можно, но это будет слабенько, — считает военный эксперт Константин Сивков.

История с Мариуполем показала, что отход на завод и в подземелье не закончится для украинских боевиков положительно. Снаружи можно предпринять попытку прорыва и вывести хоть какую-то часть войск. Если же перебраться в выработки, то это будет повторение сценария "Азовстали". В конечном итоге через несколько дней мы узнаем, что предпримут украинские боевики — смерть в солевых выработках или отступление.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Как поступят украинские военные, попавшие в окружение? 0 Будут держать оборону в городе Перейдут в выработки

Авторы Даниил Черных