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Почему Киев готовит повторение мариупольского плена боевиков в "Артёмсоли"

Зачем киевские власти цепляются за "Артёмсоль", где находится огромный склад стрелкового оружия, и почему может повториться сценарий "Азовстали".

Опубликовано 29 мая 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Александр Гармаев

Обложка © ТАСС / Александр Гармаев

Нехватка оружия и желание подольше задержаться в Донбассе вынуждают киевские власти укреплять позиции в регионе. Если всем известно, что из Славянска и Краматорска создают крепости, то мало кто обращал внимание на районы Бахмута и Соледара, к которым сейчас приближается фронт. В двух последних населённых пунктах украинское командование собирает силы, отступающие со Светлодарской дуги и ретирующиеся из Северодонецка и Лисичанска.

Склады оружия "Артёмсоли"

Предприятие "Артёмсоль", расположенное в Соледаре, известно за пределами Донбасса. Его продукцию можно было видеть во многих магазинах России. Однако интерес к нему сейчас возник не из-за соли, а из-за выработок, которые образовались в процессе добычи.

В настоящий момент протяжённость системы выработок превышает 200 километров. Это сравнимо с расстоянием от Москвы до Ржева. Часть мест, где добывалась соль, переделаны под оружейные склады. Свозилось оно туда после Великой Отечественной войны.

Артёмовские склады — это довольное большие военные хранилища, в которых находилось большое количество оружия. В 2014 году для нас они стали недоступны. Они там остались с советских времён. Зайти туда не представлялось возможным, так как это хорошо охраняемые, заглублённые сооружения. Там есть система минирования с направленным взрывом, — сообщил депутат Государственной думы Александр Бородай.

Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на складах может находиться около 40 миллионов единиц автоматов Калашникова, 100 тысяч пулемётов Максима, а также винтовки Мосина, автоматы Томпсона, пистолеты Маузера и другое оружие. На сохранность оружия повлияло то, что в солевом пласте нет влаги.

Стоит учесть, что оружие, которое держали в руках прадеды, находится в рабочем состоянии. Регулярно появляются фотографии, где военнослужащие стоят с пулемётом Максима, винтовкой Мосина и другими образцами военного антиквариата. Александр Бородай отметил, что на складах может быть не только оружие, но и тюрьмы, и лаборатории.

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Очередное окружение

В случае если украинские войска не отступят из Бахмута и Соледарска, их ждёт окружение. В настоящий момент союзные силы, начавшие наступление в Попасной, постепенно продвигаются к Соледару. Приказа из Киева находящимся там украинским войскам отступать не было. В итоге получается, что украинские части готовы закрепиться в районе, где находится большое число различного оружия. Нельзя исключать, что в выработках находятся склады с продуктами и водой. Завод "Азовсталь" показал, что у укрывшихся там националистов и солдат ВСУ было всё для того, чтобы продолжать ведение боевых действий. А киевскому режиму город нужен только с одной целью — вывезти оружие.

Сейчас поставлена задача укрепить "Артёмсоль", чтобы увеличить время для возможности вывоза оружия. Проблема в том, что лифт больше пяти тысяч единиц оружия не поднимает, а другой возможности вывоза не существует. В конечном счёте они постараются его взорвать. Ещё в 2014 году он был заминирован. Сейчас это будет одной из больших проблем. Если находящиеся внутри склада военнослужащие примут решение взорвать его, то оружие будет достать сложно, пояснил Кива. Парламентарий предполагает, что до боёв у "Артемсоли" осталось около семи – десяти дней, и всё зависит лишь от резервов Народной милиции ДНР и ЛНР, а также Вооружённых сил Российской Федерации.

Учитывая, что в районе Северодонецка и Лисичанска сконцентрировано около четырёх тысяч украинских военнослужащих, то можно предположить, что примерно такое же количество будет и у Соледара и Бахмута, так как к отступившим частям с "треугольника" присоединятся покинувшие Светлодарскую дугу. Стоит отметить, что сейчас военнослужащие Украины ждут приказа отступить из Северодонецка, но, как мы понимаем, выйдут не все.

При этом необязательно, что "Артёмсоль" будет превращена в "Азовсталь", так как для этого требуется как минимум время, которого у украинских военных просто нет. Бои могут вестись в самом городе, а выработки будут использованы лишь для пополнения запасов.

Они могут закрепляться не в складах, а в укрепрайонах. Склады используются в качестве мест хранения боеприпасов и оружия. Попытаться создать фортификационные сооружения полевого типа можно, но это будет слабенько, считает военный эксперт Константин Сивков.

История с Мариуполем показала, что отход на завод и в подземелье не закончится для украинских боевиков положительно. Снаружи можно предпринять попытку прорыва и вывести хоть какую-то часть войск. Если же перебраться в выработки, то это будет повторение сценария "Азовстали". В конечном итоге через несколько дней мы узнаем, что предпримут украинские боевики — смерть в солевых выработках или отступление.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Как поступят украинские военные, попавшие в окружение?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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