Почему военные "Крабы" Польши не помогут ВСУ отбить Северодонецк Оглавление Гаубица KRAB: характеристики и параметры Кто поставляет оружие на Украину сейчас KRAB против "Мста-С" Почему Украине не помогают вооружения НАТО Польская самоходная гаубица станет десятым видом тяжёлого вооружения, предназначенного ВСУ. Но её реальную эффективность от украинской армии Польша скрывала. 74051 74051 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Gerrit Burow

Гаубица KRAB: характеристики и параметры

29 мая "Польское радио" обнародовало информацию, согласно которой Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB. Сообщается, что этого количества хватило для того, чтобы вооружить три дивизиона ВСУ. Во-первых, не три, а всего один, во-вторых, супероружие вызывает много вопросов. AHS Krab — польская самоходная гаубица калибра 155 мм (совместимый со стандартом НАТО) с длиной ствола в 52 калибра. Польской её можно назвать чисто условно, потому что в конструкции использованы узлы и агрегаты производства других стран. А история создания, ведущая старт с начала 90-х, сопряжена с кучей доработок.

Прототип гаубицы AHS Krab на шасси UPG-NG. Фото © Wikipedia / Ministerstwo Obrony Narodowej

Сначала, к примеру, решили использовать семикатковое шасси UPG-NG с 850-сильным двигателем S-12U, но оно оказалось нестабильным в работе. — Проблема с ходовой частью 155-миллиметровой самоходной гаубицы Krab возникла в 2010 году… В одном из шасси, разработанном OBRUM и произведённом Bumar Łabędy, были обнаружены микротрещины. К тому же некачественная система охлаждения и другие дефекты, — отмечал заместитель министра обороны Чеслав Мрочек.

Пробовали германскую ходовую часть, но моторное отделение оказалось тесным для неё. В "пролёте" оказались и турецкие "фыртыны" — Т-155 Firtina. В итоге в конце 2014 года ходовую часть заменили на южнокорейское шасси Samsung Techwin K-9 Thunder с немецким турбодизелем MT 881 Ka-50 мощностью в 1000 лошадиных сил.

С башней тоже получилась долгая история. Первоначально гаубицу планировали оснастить словацкой башенной системой Zuzana-2 A40 со 155-миллиметровой пушкой-гаубицей на польском шасси семейства Kalina. В итоге после нескольких тендеров, в которых участвовали Словакия, Британия, Германия, ЮАР, решено было интегрировать британскую башню AS-90. Даже польские военные эксперты отмечают, что она морально устарела.

— Башни у наших "Крабов" — лицензионные британские АС-90, так ведь это конструкция 20-летней давности. Многие считают, что модернизация понадобится не раньше 2030 года, но я бы предложил начать её уже в 2025 году, чтобы Huta Stalowa Wola (крупный производитель военной техники в Польше. — Прим. Лайфа) не потерял свои производственные мощности и людей, которые работали над созданием "Краба", — заявил военный эксперт Кшиштоф Вилевски.

Со стволами тоже вышла многоходовка. Сначала поставили французские Nexter, затем немецкие Rheinmetall. В 2014–2016 годах ствольный цех концерна Huta Stalowa Wola был модернизирован, и, наконец, они смогли сами производить стволы для "Краба".

AHS Krab. Фото © Getty Images / Sean Gallup

В последней модификации AHS Krab развивает скорость 60–67 км/ч на твёрдом покрытии и до 30 км/ч на бездорожье (фактически на ухабах и прочих колдобинах скорость падает до 15 км/ч). В качестве силовой установки использован немецкий турбодизель MT 881 Ka-50 мощностью в 1000 лошадиных сил (при 2700 об/мин), который часто ставят на гусеничные бронемашины и большегрузы. Однако, как отмечают эксперты, далеко не с любым рельефом он может справиться и вообще сравнительно нерасторопен при смене позиций в случае обнаружения.

Заявленная дальность стрельбы — от 7 км до 40 км, но фактически, как показывает практика, бьёт AHS Krab где-то на 25 км. Используемые боеприпасы: осколочно-фугасные снаряды 155 mm HE ER-BB. Считалось, что именно в такой конфигурации "Крабы" будут переданы ВСУ и сразу же доставлены под Северодонецк, где положение украинской армии считается особенно тяжёлым. Но среди экспертов есть мнение, что эти САУ не выживут в артиллерийских дуэлях с российскими САУ "Мста" и "Гиацинт".

Кто поставляет оружие на Украину сейчас

По данным брифинга Минобороны РФ от 31 мая, российскими военными с начала СВО было уничтожено 3342 украинских танка и других боевых бронированных машин, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники. В этих катастрофических для ВСУ условиях Киев неустанно жалуется на бедственное положение и просит новые порции вооружений. По некоторым данным, польские "Крабы" вообще раньше никому не поставлялись. Но и не Польшей единой — самоходки поступают из нескольких стран.

Так, примерно десять САУ "Цезарь" передала Франция, обещающая военную помощь с апреля. 29 мая глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала дополнительные поставки САУ "Цезарь" на Украину. Число "добавочных" "Цезарей" не называется, но их вряд ли будет много, потому что даже на вооружении армии Франции таких самоходок не более 100 штук.

30 мая глава Минобороны Словакии заявил о передаче Украине восьми САУ Zuzana 2. Информацию подтвердила пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. Также ВСУ получили 155-миллиметровые САУ М109 американского производства.

Вопрос в том, поможет ли Украине такое количество самоходок, поставленных "партнёрами". Все эти "Крабы", "Бушмастеры", "Цезари" и другая техника собираются европейцами в буквальном смысле "по сусекам". Это так называемые образцы первых партий гаубиц, в течение многих лет эксплуатировавшихся в местных войсках. Изношенные, морально устаревшие, а где-то с нерешёнными ещё на стадии разработки проблемами. На фронтах Украины все эти САУ, как правило, перестают ездить, стрелять, к тому же на позиции натовского оружия довольно быстро выходит российская авиация. В те же дни, пока СМИ трубят о поставках "мощного оружия" на Украину, Минобороны РФ опубликовало в открытом доступе кадры уничтожения 155-миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства, состоящих на вооружении ВСУ.

KRAB против "Мста-С"

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ

Первый российский аналог "Краба" — 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица "Мста-С".

Если говорить по калибру, разница несущественная. 152-й и 155-й калибр в принципе одинаковые. Всё зависит от того, как сделаны снаряды, с какой начинкой, с какой дальностью они летят. У "Крабов" дальность составляет порядка 22 километров, у нашей "Мсты-С" показатель побольше — 25 километров, а активно-реактивный снаряд "Краснополь" и вовсе бьёт на 40 километров Алексей Леонков Военный эксперт

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что вводимый боекомплект (снаряды, которые хранятся непосредственно в башне машины) "Крабов" составляет 29 снарядов, у "Мсты-С" — 50. Есть разница и по скорострельности: у "Крабов" — шесть выстрелов в минуту, у "Мсты-С" — восемь.

Вводимого боекомплекта "Крабов" хватит всего на несколько, скажем, минут работы. У них в качестве башни была выбрана британская разработка AS-90, но, скажем так, вести интенсивную стрельбу, скорее всего, "Крабы" не предназначались, потому что сама концепция этих изделий, как и гаубиц М-777, — просто огневая поддержка, но не интенсивным огнём, и ставка здесь у них на поражение определённых целей Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперт также критически оценил ресурс ствола и огневые свойства "Крабов". Встреча польской САУ с "Мстой-С" может закончиться фатально для первой, к тому же это не предел возможностей отечественного вооружения.

Если "Краб" затеет контрбатарейную борьбу с "Мстой-С", он однозначно проиграет. Как я уже сказал, скорострельность у нашей гораздо выше. А если бы на месте "Мсты-С" работала "Коалиция-СВ", то там и того больше — свыше десяти выстрелов в минуту Алексей Леонков Военный эксперт

Почему Украине не помогают вооружения НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что дело не только в характеристиках вооружения, а в том, как, при каких условиях и обстоятельствах, а также где их применяют.

Если их использовать, как делают украинцы, а они сосредотачивают технику по разным направлениям, то толку от них никакого. Если же сосредотачивать "Крабы" в качестве дивизиона, а восемнадцать "Крабов" — это дивизион (а вовсе не три дивизиона, как об этом пишут многие СМИ. — Прим. Лайфа), то теоретически можно на каком-нибудь определённом участке создать систему по огневому сопровождению и огневому подавлению Алексей Леонков Военный эксперт

Как показывает практика, век тяжёлых гаубиц, поставляемых "натовскими союзниками" на Украину, весьма недолог. Ещё недавно американские M777 воспринимались как супероружие, способное переломить ход боевых действий на украинском фронте. Но чуда не произошло: 23 мая в Сеть попало видео разгрома первых американских гаубиц M777. Фактически орудия "накрыли" огнём на второй день их присутствия на фронте.

Итальянским буксируемым гаубицам FH70 и их расчётам повезло ещё меньше — их российские военные уничтожили высокоточным артиллерийским боеприпасом в первый же день поступления вооружения на фронт. Минобороны опубликовало видео , на котором итальянская техника размещена за лесопосадкой возле дороги. Затем показан мощный взрыв, накрывающий батарею.

Не стоит забывать, что у нас работают станции контрбатарейной борьбы, которые при обнаружении этих "Крабов", даже если они будут пытаться сменить позиции, информацию передадут не только системам залпового огня, которые бьют на 40 километров и больше, но и нашим самолётам, например штурмовикам или истребителям, вооружённым ракетой "воздух – земля" Алексей Леонков Военный эксперт

При этом расчёты "Крабов" будут состоять из украинских военных, которые для такой техники недостаточно хорошо подготовлены. Чтобы овладеть наукой работы с расчётом М777, нужен год обучения и регулярной стрельбы на учебном полигоне. Операторы польских САУ на родине орудия учились обращаться с ним примерно столько же. У украинских военных такой возможности нет.

САУ "Краб". Фото © Wikipedia / Ministerstwo Obrony Narodowej Помогут ли САУ "Краб" украинской армии? 0 Помогут Не помогут Помогут, только если внутри будут поляки Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков