На Украине задействованы неуязвимые для "Стингеров" Су-25СМ3

В ходе военной "Операции Z" на Украине российская авиация применяет модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные особой защитой от зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Они оснащены бортовым комплексом обороны "Витебск", сообщает ТАСС.

"Авиация России успешно применяет в военной операции на Украине модернизированные самолёты Су-25СМ3. Они оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", который способен защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника", — сообщили собеседники агентства.

Эта модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и в Донбассе, рассказали в силовых структурах. Комплексы "Витебск", по их словам, размещённые в подвесных контейнерах на узлах подвески самолёта Су-25СМ3, показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами. Они устанавливаются также на вертолёты Ка-52 и семейства Ми-8.

"Они успешно использовались российскими военными в Сирии. И тогда ни один вертолёт с "Витебском" не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами", — напомнили они.

До этого официально не сообщалось о боевом применении самой последней версии известного штурмовика — Су-25СМ3 — в ходе спецоперации на Украине. На кадрах уничтожения замаскированных укреплённых полевых позиций и бронетехники ВСУ, публикуемых военным российским ведомством, можно было увидеть штурмовики Су-25, но модификация самолётов ранее не уточнялась. Украинские войска используют в том числе американские ПЗРК "Стингер".