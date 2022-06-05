Бойцы ВСУ захватили офис ООН в Краматорске

Бойцы Вооружённых сил Украины захватили офис ООН в Краматорске. Кроме того, представители международной организации лишились трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

По его данным, украинские силовики заняли офис и не пускают туда сотрудников ООН. Работникам организации также запрещают вести фото- и видеосъёмку. Как сообщает штаб, это не первый подобный случай. Ранее бойцы ВСУ уже похищали автомобиль ООН в этом же городе. Тогда они использовали транспорт для того, чтобы вести обстрел российской авиации из переносных зенитных ракетных комплексов.