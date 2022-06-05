Бойцы ВСУ захватили офис ООН в Краматорске
Штаб теробороны ДНР: Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске
Бойцы Вооружённых сил Украины захватили офис ООН в Краматорске. Кроме того, представители международной организации лишились трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
По его данным, украинские силовики заняли офис и не пускают туда сотрудников ООН. Работникам организации также запрещают вести фото- и видеосъёмку. Как сообщает штаб, это не первый подобный случай. Ранее бойцы ВСУ уже похищали автомобиль ООН в этом же городе. Тогда они использовали транспорт для того, чтобы вести обстрел российской авиации из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ранее стало известно, что ВСУ разместили в Николаевке РСЗО, прикрываясь интернатом для детей-сирот. Кроме того, они создали в Краматорске опорный пункт в здании машиностроительного музея и разместили там крупнокалиберную артиллерию и бронетехнику.