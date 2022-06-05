Украинцы выложили видео ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве
В Сети появилось видео серии ударов, как утверждают авторы роликов, — по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве. На опубликованных кадрах видно, как столбы чёрного дыма поднимаются над разрушенным зданием.
Удар, предположительно, по расположенному на окраине Киева Дарницкому вагоноремонтному заводу. Видео © Twitter / essaa1i2
На кадрах виден мощный взрыв, после которого комментатор говорит: "Четвёртый". По всей видимости, это был четвёртый удар по данному объекту — после этого снимающий показал территорию, на которой именно такое число дымящихся точек.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева танки Т-72, поставленные Украине из Европы. Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили заводские цеха, в которых ремонтировалась военная техника для ВСУ в населённых пунктах Дружковка, Краматорск и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Кадр из видео Twitter / essaa1i2