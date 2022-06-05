Украинцы выложили видео ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве

В Сети появилось видео серии ударов, как утверждают авторы роликов, — по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве. На опубликованных кадрах видно, как столбы чёрного дыма поднимаются над разрушенным зданием.

На кадрах виден мощный взрыв, после которого комментатор говорит: "Четвёртый". По всей видимости, это был четвёртый удар по данному объекту — после этого снимающий показал территорию, на которой именно такое число дымящихся точек.