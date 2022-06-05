ВКС России уничтожили на окраине Киева танки Т-72, поставленные Украине из Европы

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили украинскую бронетехнику, а также танки Т-72, которые поставлялись Киеву западными партнёрами. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ликвидированные объекты были размещены в корпусах вагоно-ремонтного предприятия.

Кроме того, российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили заводские цеха, в которых ремонтировалась военная техника для ВСУ. Они были расположены в населённых пунктах Дружковка, Краматорск и Часов Яр Донецкой Народной Республики.