ВС России уничтожили цеха по ремонту военной техники ВСУ в Краматорске и Дружковке

За последние сутки российские военные уничтожили точным попаданием заводские цеха, где проводился ремонт боевой техники ВСУ. Об этом рассказал на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённых пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, повреждённой в ходе боевых действий", — уточнил он.