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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 09:17
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ВС России уничтожили цеха по ремонту военной техники ВСУ в Краматорске и Дружковке

За последние сутки российские военные уничтожили точным попаданием заводские цеха, где проводился ремонт боевой техники ВСУ. Об этом рассказал на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённых пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, повреждённой в ходе боевых действий", уточнил он.

5 украинских подразделений, разбитых "под корень" в ходе "Операции Z"
5 украинских подразделений, разбитых "под корень" в ходе "Операции Z"

Ранее Минобороны показало новые кадры уничтожения огневых позиций и инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Объекты были поражены расчётами 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Пион".

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Татьяна Миссуми
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