5 украинских подразделений, разбитых "под корень" в ходе "Операции Z" Некоторые из них пришлось собирать заново, другие после гибели большей части личного состава отказываются воевать дальше. 44522 44522 Обложка © t.me / Crazy News

Полк "Азов"

30 мая стало известно, что в Харькове был сформирован новый состав полка "Азов". Подразделение пришло на смену полку особого назначения в составе Нацгвардии, захваченному в плен в Мариуполе. Генштаб ВСУ решил не рисковать и в этот раз подчинил "Азов" военным напрямую: теперь националистический полк входит в состав Сил специальных операций Украины.

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Однако уже 2 июня по позициям полка под Харьковом был нанесён авиаудар, в результате которого разрушен штаб не только "Азова", но и батальона территориальной обороны "Кракен", который, по сути, является филиалом "Азова" и хорошо известен грабежами и расстрелами мирного населения. По некоторым сообщениям, половина нового состава "Азов" была набрана из других нацбатальонов, в том числе батальона "Торнадо", которому приписывают сотрудничество с СБУ и пытки мирных жителей Донбасса.

Точное количество уничтоженных националистов в результате авиаудара по позициям под Харьковом не раскрывается, однако речь может идти о полутора сотнях человек, собравшихся на экстренное совещание. Общие потери "Азова", включая уничтоженных при сопротивлении в Мариуполе и раненых, могут составлять около трёх с половиной тысяч человек. Ещё около тысячи человек попали в плен.

ССО Украины

Подразделение, сформированное в 2016 году, понесло едва ли не самые крупные потери в истории спецназа Украины. Общая численность формирования к 24 февраля составляла примерно десять тысяч человек, но после начала "Операции Z" ССО Украины потеряли подавляющее большинство подразделений специального назначения.

По имеющимся данным, практически полностью уничтожен 73-й морской центр специальных операций (в/ч № А1594, г. Очаков, Николаевская область). До недавнего времени именно эта часть ССО Украины считалась наиболее боеспособной из всей структуры. Самые крупные потери подразделение понесло во время попыток эвакуировать с завода "Азовсталь" руководство националистов и 36-й бригады ВМСУ, а также при неудачном штурме острова Змеиный в Чёрном море.

Примерно 3% от прежнего количества офицеров и военнослужащих остались в 8-м отдельном полку специального назначения ССО Украины. До начала "Операции Z" это формирование считалось образцовым по части боевой выучки и подготовки. Два отряда специального назначения были уничтожены в ходе боёв за Попасную, ещё один понёс тяжёлые потери в Сумской области.

По некоторым данным, при сохранении интенсивности авиаударов численность украинских ССО за месяц будет снижена на три четверти, а единственным уцелевшим формированием может остаться 3-й отдельный полк специального назначения, личный состав которого практически полностью погиб, пытаясь отбить у российских десантников аэродром Гостомель. Из 350 человек спецназа в живых осталось меньше ста.

Спецназ КОРД и прыгающие мины

По сообщениям жителей Украины, 22 мая по штабу спецназа полиции Украины КОРД в Запорожье был нанесён авиаудар. Количество жертв среди прошедших специальную подготовку офицеров варьируется и не раскрывается официально, однако речь может идти о 25 погибших и почти сотне раненых. КОРД хорошо известен российским военным: подразделение принимало активное участие в подготовке обороны Мариуполя, фактически с действий КОРДа начались диверсии на гражданских объектах города, из-за которых тысячи людей остались без воды и электричества.

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Однако самые крупные потери отряд понёс в Херсонской области. Всего за двое суток подразделение, приписанное к аэромобильным частям ВСУ, дважды попадало в засаду при попытке прорвать линию обороны близ села Давыдов Брод. По имеющейся информации, все погибшие незадолго до начала "Операции Z" проходили стажировку в тренировочном центре ФБР США в Куантико. До 24 февраля численность подразделения составляла почти две тысячи человек, однако сейчас в КОРДе служит в четыре раза меньше — менее 500 человек.

Спецназ Нацгвардии Украины

В последних числах мая под Изюмом погиб военнослужащий подразделения специального назначения Нацгвардии Украины полковник Владислав Аллеров. По неподтверждённой информации, вместе с ним погиб бывший командир отряда специального назначения Нацгвардии "Вега" Антон Назарчук. До начала "Операции Z" подразделения размещались в Ивано-Франковске и Львове, однако вскоре были переброшены на другие участки, в том числе и в Донбасс, где попали под командование группы "Север" ВСУ. Попытка отойти и оторваться от основных сил ВСУ стала последней ошибкой подразделения: в ходе артналёта были уничтожены 13-й и 32-й батальоны спецназа, а также 90% сил 50-го полка. Общие потери на этом участке приблизились к двум тысячам человек.

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После этого подразделения практически полностью ушли из медиаполя, хотя до начала "Операции Z" регулярно публиковали ролики о боевых действиях в "Телеграме" и на "Ютубе".

Погранслужба и территориальная оборона

31 марта оперативно-тактическим комплексом "Искандер" Российская армия нанесла удар по штабу теробороны в Харькове. Как сообщили представители Минобороны России, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наёмников из западных стран.

30 мая уволенный Зеленским за "неэффективную оборону города" глава Управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин рассказал, какие потери понесли украинские войска, которым было приказано организовать видеопостановку с "выходом к российской границе". Видео, в котором военные 227-го батальона 127-й бригады теробороны несут пограничный столб и фотографируются возле него, активно публиковали украинские власти, однако в реальности никакого выхода к государственной границе не было: группа была обнаружена и практически полностью уничтожена огнём артиллерии.

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Четверо погибли на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения. Вернувшиеся не успели перевести дух: по складам и местам стоянки был нанесён артиллерийский удар. Попытка записать видео с пограничным столбом стоила жизни почти трём десяткам националистов.

Позднее под удар попал 22-й батальон территориальной обороны Харьковской области. За несколько дней от 1200 человек личного состава трёх батальонов в живых осталось менее трети.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Какая численность войск останется у ВСУ к концу "Операции Z"? 0 Менее 100 тысяч человек Примерно 200 тысяч человек Менее 50 тысяч человек Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев