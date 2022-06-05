В ДНР завершили расследование дела взятого в плен в Мариуполе британского наёмника

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики закончила расследовать уголовное дело британского наёмника Эйдена Аслина и передала его в суд. Ему может быть назначено наказание в виде смертной казни.

"Следственным управлением окончено расследование уголовного дела в отношении иностранного наёмника — гражданина Великобритании Эйдена Дэниэла Джона Марка Аслина. <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в телеграм-канале ведомства республики.

По данным следствия, наёмник принимал участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР, за что получал вознаграждение. Ему предъявлены обвинения в совершении на территории республики преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 (совершение преступления группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР (наёмничество), а также ст. 232 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). По результатам судебного процесса обвиняемому может быть назначено наказание в виде смертной казни.