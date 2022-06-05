Политолог объяснил ужас Европы из-за успехов России на Украине
Политолог Межуев объяснил ужас Европы из-за успехов России на Украине
США и Великобритания заставили Киев отказаться от переговоров, поэтому европейцы находятся в ужасе от происходящего на Украине и успехов ВС России: паника никуда не ушла. Об этом Лайфу рассказал политолог Борис Межуев.
"Я думаю, наш министр иностранных дел во вчерашнем интервью, в общем, сказал объективную реальность о том, что Запад заставил Киев отказаться от переговоров. В данном случае речь идёт не о коллективном Западе, а речь идёт конкретно о США и Великобритании. Конечно, европейские страны, понимая это, в шоке, что американцы и, видимо, британцы заставили отказаться Киев от мирного решения ситуации ещё в марте этого года, то есть когда ситуация была бы гораздо более спокойной для них и не привела бы к шестому пакету санкций, который бьёт в основном по самой же Европе", — заявил Межуев.
По мнению эксперта, ропот, негодование и паника совершенно не подавлены и только будут усиливаться, потому как европейцы понимают, что всё происходящее делается за их счёт. Межуев сравнил европейцев с кипящим чайником, у которого вот-вот сорвёт крышку. Тем самым он подчеркнул, что паника в ЕС может вырваться наружу в радикальном виде, вплоть до массовых акций протеста.
Ранее колумнист Дэвид Игнатиус заявил, что перед президентом США Джо Байденом встала задача побороть панику среди европейских союзников Вашингтона, стремящихся завершить конфликт на Украине любой ценой. В статье для Washington Post Игнатиус поясняет, что панику у европейцев вызвали успехи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
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