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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 09:08
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Политолог объяснил ужас Европы из-за успехов России на Украине

Политолог Межуев объяснил ужас Европы из-за успехов России на Украине

США и Великобритания заставили Киев отказаться от переговоров, поэтому европейцы находятся в ужасе от происходящего на Украине и успехов ВС России: паника никуда не ушла. Об этом Лайфу рассказал политолог Борис Межуев.

"Я думаю, наш министр иностранных дел во вчерашнем интервью, в общем, сказал объективную реальность о том, что Запад заставил Киев отказаться от переговоров. В данном случае речь идёт не о коллективном Западе, а речь идёт конкретно о США и Великобритании. Конечно, европейские страны, понимая это, в шоке, что американцы и, видимо, британцы заставили отказаться Киев от мирного решения ситуации ещё в марте этого года, то есть когда ситуация была бы гораздо более спокойной для них и не привела бы к шестому пакету санкций, который бьёт в основном по самой же Европе", — заявил Межуев.

По мнению эксперта, ропот, негодование и паника совершенно не подавлены и только будут усиливаться, потому как европейцы понимают, что всё происходящее делается за их счёт. Межуев сравнил европейцев с кипящим чайником, у которого вот-вот сорвёт крышку. Тем самым он подчеркнул, что паника в ЕС может вырваться наружу в радикальном виде, вплоть до массовых акций протеста.

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Ранее колумнист Дэвид Игнатиус заявил, что перед президентом США Джо Байденом встала задача побороть панику среди европейских союзников Вашингтона, стремящихся завершить конфликт на Украине любой ценой. В статье для Washington Post Игнатиус поясняет, что панику у европейцев вызвали успехи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

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Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Юлия Архипова
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