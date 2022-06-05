Политолог объяснил ужас Европы из-за успехов России на Украине

"Я думаю, наш министр иностранных дел во вчерашнем интервью, в общем, сказал объективную реальность о том, что Запад заставил Киев отказаться от переговоров. В данном случае речь идёт не о коллективном Западе, а речь идёт конкретно о США и Великобритании. Конечно, европейские страны, понимая это, в шоке, что американцы и, видимо, британцы заставили отказаться Киев от мирного решения ситуации ещё в марте этого года, то есть когда ситуация была бы гораздо более спокойной для них и не привела бы к шестому пакету санкций, который бьёт в основном по самой же Европе", — заявил Межуев.