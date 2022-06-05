ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Вооружённые силы РФ сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в районе Одессы российскими средствами противовоздушной обороны поражён украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, который доставлял боевикам вооружение и военную технику.
А ранее российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два украинских беспилотника Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2") в районе населённого пункта Каменка Николаевской области.