ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Вооружённые силы РФ сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе Одессы российскими средствами противовоздушной обороны поражён украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, который доставлял боевикам вооружение и военную технику.