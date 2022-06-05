ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 09:10

ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Вооружённые силы РФ сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе Одессы российскими средствами противовоздушной обороны поражён украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, который доставлял боевикам вооружение и военную технику.

Появилось видео уничтожения огневых позиций и наблюдательных постов ВСУ из пушек "Пион"
Появилось видео уничтожения огневых позиций и наблюдательных постов ВСУ из пушек "Пион"

А ранее российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два украинских беспилотника Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2") в районе населённого пункта Каменка Николаевской области.

BannerImage

Wikipedia

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Донбасс
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar