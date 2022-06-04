Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против наёмников из Британии и Марокко

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики закончила рассмотрение дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко и передала его в суд. Как уточнили в пресс-службе ведомства, им может быть назначено наказание в виде смертной казни.

"Следственным управлением ГП ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наёмников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, им платили за участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Наёмникам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 "Совершение преступления группой лиц", ст. 323 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР "Наёмничество", а также ст. 232 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По результатам судебного процесса обвиняемым может быть назначено наказание в виде смертной казни.