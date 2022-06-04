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Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 18:14
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Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против наёмников из Британии и Марокко

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики закончила рассмотрение дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко и передала его в суд. Как уточнили в пресс-службе ведомства, им может быть назначено наказание в виде смертной казни.

"Следственным управлением ГП ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наёмников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, им платили за участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в республике. Наёмникам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 "Совершение преступления группой лиц", ст. 323 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР "Наёмничество", а также ст. 232 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По результатам судебного процесса обвиняемым может быть назначено наказание в виде смертной казни.

Четверо наёмников из Нидерландов, ФРГ, Франции и Австралии погибли на Украине
Четверо наёмников из Нидерландов, ФРГ, Франции и Австралии погибли на Украине

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Среди них — граждане США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

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Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Николь Вербер
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