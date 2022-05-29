ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Кроме того, была выведена из строя пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", поражено пять складов с боеприпасами украинских военных.

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ, который хранился на складе одного из предприятий в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили три пункта управления, поразили 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Были ликвидированы две артиллерийские батареи.

"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Николаевка ДНР, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области, пять складов боеприпасов", — сообщил генерал-майор.