ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге
Кроме того, была выведена из строя пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", поражено пять складов с боеприпасами украинских военных.
Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ, который хранился на складе одного из предприятий в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили три пункта управления, поразили 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Были ликвидированы две артиллерийские батареи.
"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Николаевка ДНР, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области, пять складов боеприпасов", — сообщил генерал-майор.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные разместили "Точку-У" в элеваторе Северска. Тем самым они провоцируют ВС России на ответный огонь, чтобы "обвинить российских военнослужащих" в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".
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