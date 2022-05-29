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Опубликовано 29 мая 2022, 09:05
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Средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области

Также четыре беспилотника уничтожены в районах населённых пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка и Нижняя Крынка.

Вооружённые силы РФ сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новогригоровки в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолёт Су-25 воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районах населённых пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожено четыре украинских беспилотника. Также около Малой Камышевахи в Харьковской области перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".

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А ранее в ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулёза с беспилотника. Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих.

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Hristo Rusev / Getty Images

Николь Вербер
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