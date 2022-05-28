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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 13:13
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В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулёза с беспилотника

Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих.

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) объявило о возбуждении уголовного дела из-за использования военными Украины запрещённых методов ведения боевых действий.

"В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости. — Прим. Лайфа), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулёзного процесса любой локализации", — уточнили в министерстве.

По версии МГБ ЛНР, к инциденту причастны около шести неустановленных лиц. Правоохранительные органы республики занимаются поиском подозреваемых. Обвиняемым будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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А ранее Минобороны РФ узнало о раздаче заражённых туберкулёзом денег детям из ЛНР в 2020 году. Организаторы этого преступления учли особенности поведения несовершеннолетних, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками, отметили в военном ведомстве.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Виктория Дитрих
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