В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулёза с беспилотника

Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих.

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) объявило о возбуждении уголовного дела из-за использования военными Украины запрещённых методов ведения боевых действий.

"В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости. — Прим. Лайфа), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулёзного процесса любой локализации", — уточнили в министерстве.

По версии МГБ ЛНР, к инциденту причастны около шести неустановленных лиц. Правоохранительные органы республики занимаются поиском подозреваемых. Обвиняемым будет грозить до 20 лет лишения свободы.