ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Града"

Удары наносились в 9:45 и 13:50 по местному времени. Информации о жертвах или разрушениях городских объектов нет.

ВСУ из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел со стороны украинских военных по направлению населённых пунктов Авдеевка – Ясиноватая был зафиксирован в 9:45 по местному времени. ВСУ выпустили три ракеты из БМ-21 "Град", а позже, в 13:50, по городу прилетело ещё пять снарядов. Информации о жертвах или разрушениях городских объектов нет.