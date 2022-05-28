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Опубликовано 28 мая 2022, 13:04

ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Града"

Удары наносились в 9:45 и 13:50 по местному времени. Информации о жертвах или разрушениях городских объектов нет.

ВСУ из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел со стороны украинских военных по направлению населённых пунктов Авдеевка – Ясиноватая был зафиксирован в 9:45 по местному времени. ВСУ выпустили три ракеты из БМ-21 "Град", а позже, в 13:50, по городу прилетело ещё пять снарядов. Информации о жертвах или разрушениях городских объектов нет.

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Накануне Народная милиция Луганской Народной Республики показала видео с последствиями обстрела украинскими вооружёнными силами населённого пункта Сватово. ВСУ применили ракетный комплекс "Точка-У".

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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