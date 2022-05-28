Мужчину разорвало на куски у себя дома при ракетном ударе ВСУ по пригороду Херсона

В этом районе нет российских подразделений, обстрел вёлся исключительно по гражданским объектам.

Место попадания запущенной ВСУ ракеты в пригороде Херсона. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

ВСУ нанесли ракетный удар по пригороду Херсона. Один человек погиб, а двое получили ранения. Видео с места трагедии опубликовал в "Телеграме" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Реактивный снаряд "Ураган" прилетел в посёлок Чернобаевка. Есть один погибший, двое раненых. Снаряд попал прямо в жилой дом, где находился 36-летний мужчина. Он погиб на месте, его разорвало на куски. А его родители получили ранения. Оба доставлены в больницу. Мать в тяжёлом состоянии", — пояснил он.

На кадрах — полностью разрушенный от попадания снаряда дом. Местные жители помогают с разбором завалов. Они подтвердили, что ни в посёлке, ни в его окрестностях нет российских военных. Стремоусов подчеркнул, что это целенаправленное уничтожение мирного населения со стороны ВСУ. Это методика нацистов, заключил он.