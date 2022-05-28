В ФИФА выразили надежду на скорое возвращение российского футбола на международную арену
Санкции против клубов и сборных России УЕФА продлил в начале мая.
Директор европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов надеется, что российский футбол в ближайшем будущем вернётся на международную арену. Об этом он заявил в ходе конференции РФС в Москве.
"От лица ФИФА хочу поблагодарить вас за тесное сотрудничество в период пандемии. Можно уже говорить о пандемии в прошедшем времени, эти 24 месяца были непростыми, но вам удалось продолжить футбол. Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать от имени ФИФА скорейшего разрешения ситуации, чтобы в ближайшем будущем мы снова увидели российский футбол на международной арене", — сказал Маммадов.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
FIFA.com