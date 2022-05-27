"Люди гуляли — и всё": Народная милиция ЛНР показала последствия удара ВСУ "Точкой-У" по Сватову

Три человека стали жертвами этого акта агрессии со стороны Киева. Также сообщалось о 15 раненых, среди которых четверо детей.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Сватова в ЛНР. Видео © Народная милиция ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики показала видео с последствиями обстрела украинскими вооружёнными силами населённого пункта Сватово. ВСУ применили ракетный комплекс "Точка-У".









Украина выпустила по посёлку три ракеты. Силы противовоздушной обороны успешно сбили все их, но осколки от одной из них упали в оживлённом месте. Три человека погибли.