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Опубликовано 27 мая 2022, 20:30

"Люди гуляли — и всё": Народная милиция ЛНР показала последствия удара ВСУ "Точкой-У" по Сватову

Три человека стали жертвами этого акта агрессии со стороны Киева. Также сообщалось о 15 раненых, среди которых четверо детей.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Сватова в ЛНР. Видео © Народная милиция ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики показала видео с последствиями обстрела украинскими вооружёнными силами населённого пункта Сватово. ВСУ применили ракетный комплекс "Точка-У".

  • Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
    Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
  • Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
    Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
  • Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
    Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
  • Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР
    Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР

Последствия удара ВСУ по Сватову. Фото © Народная милиция ЛНР

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Украина выпустила по посёлку три ракеты. Силы противовоздушной обороны успешно сбили все их, но осколки от одной из них упали в оживлённом месте. Три человека погибли.

Средства ПВО ЛНР сбили три украинские "Точки-У", выпущенные по посёлку Сватово
Средства ПВО ЛНР сбили три украинские "Точки-У", выпущенные по посёлку Сватово

Как сообщал Лайф, и.о. главы администрации района сообщила, что 15 человек ранены, из них четверо детей. Осколками повреждён газопровод. А на улице 8 Марта обнаружен неразорвавшийся снаряд. По словам Людмилы Русановой, основной удар пришёлся по центру населённого пункта. Как она выразилась, на площади 50-летия Победы "люди гуляли — и всё".

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Народная милиция ЛНР

Артем Порвин
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