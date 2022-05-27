"Люди гуляли — и всё": Народная милиция ЛНР показала последствия удара ВСУ "Точкой-У" по Сватову
Три человека стали жертвами этого акта агрессии со стороны Киева. Также сообщалось о 15 раненых, среди которых четверо детей.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Сватова в ЛНР. Видео © Народная милиция ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики показала видео с последствиями обстрела украинскими вооружёнными силами населённого пункта Сватово. ВСУ применили ракетный комплекс "Точка-У".
Украина выпустила по посёлку три ракеты. Силы противовоздушной обороны успешно сбили все их, но осколки от одной из них упали в оживлённом месте. Три человека погибли.
Как сообщал Лайф, и.о. главы администрации района сообщила, что 15 человек ранены, из них четверо детей. Осколками повреждён газопровод. А на улице 8 Марта обнаружен неразорвавшийся снаряд. По словам Людмилы Русановой, основной удар пришёлся по центру населённого пункта. Как она выразилась, на площади 50-летия Победы "люди гуляли — и всё".
Народная милиция ЛНР