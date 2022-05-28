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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 13:11

Власти Херсона уличили США в строительстве военных баз на украинском побережье Чёрного моря

Речь идёт в том числе и об объектах на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана и в городе Очакове Николаевской области, откуда до сих пор ведётся обстрел региона.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уличил США в том, что под предлогом помощи Украине страна последние годы строила свои военно-морские базы.

"Американцы фактически, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Чёрного моря", — приводит его слова РИА "Новости".

Среди объектов в том числе база на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана в Чёрное море и в городе Очакове Николаевской области, откуда до сих пор ведётся обстрел Херсонской области. При этом Стремоусов отметил, что военно-морские базы были украинскими лишь номинально, а в реальности же их строили и модернизировали при координации США. Кроме того, замглавы Херсонской области выразил уверенность, что проведение специальной военной "Операции Z" положит конец попыткам американцев закрепиться и диктовать свои условия в Чёрном море.

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А ранее Стремоусов предложил России разместить в Херсонской области военную базу. По его словам, это жизненно необходимо в качестве гарантии безопасности региона и его жителей. Сейчас их приходится защищать от постоянных попыток ВСУ наносить ракетные удары по сёлам и городам.

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Getty Images / Melissa Sue Gerrits

Николь Вербер
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