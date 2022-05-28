Власти Херсона уличили США в строительстве военных баз на украинском побережье Чёрного моря

Речь идёт в том числе и об объектах на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана и в городе Очакове Николаевской области, откуда до сих пор ведётся обстрел региона.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уличил США в том, что под предлогом помощи Украине страна последние годы строила свои военно-морские базы.

"Американцы фактически, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Чёрного моря", — приводит его слова РИА "Новости".

Среди объектов в том числе база на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана в Чёрное море и в городе Очакове Николаевской области, откуда до сих пор ведётся обстрел Херсонской области. При этом Стремоусов отметил, что военно-морские базы были украинскими лишь номинально, а в реальности же их строили и модернизировали при координации США. Кроме того, замглавы Херсонской области выразил уверенность, что проведение специальной военной "Операции Z" положит конец попыткам американцев закрепиться и диктовать свои условия в Чёрном море.