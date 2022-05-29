СКР выяснит роль сына британского депутата в боевых действиях на Украине
По данным СМИ, 30-летний Бен Грант руководил группой западных наёмников, пытавшихся уничтожить российский БТР на севере Незалежной.
Следственный комитет РФ выяснит роль сына британского парламентария-консерватора Хелен Грант — наёмника Бена Гранта — в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рамках уголовного дела о наёмничестве следствие установит роль родственника британского парламентария Хелен Грант. По имеющимся данным, он руководил атакой группы западных наёмников на российскую военную технику на Украине", — сказано в сообщении СК РФ. Также подчёркивается, что действия иностранного бойца получат уголовно-правовую оценку.
Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён сын депутата парламента Великобритании Хелен Грант — Бен. На кадрах один из боевиков выходит из леса и нацеливает переносной ракетный комплекс Matador в стоящий на расстоянии 100 метров российский БТР. Сам же Бен Грант якобы при этом кричит: "Давай, стреляй же! Берегись отдачи!" О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. До этого он провёл более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.