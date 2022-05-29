СКР выяснит роль сына британского депутата в боевых действиях на Украине

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён сын депутата парламента Великобритании Хелен Грант — Бен. На кадрах один из боевиков выходит из леса и нацеливает переносной ракетный комплекс Matador в стоящий на расстоянии 100 метров российский БТР. Сам же Бен Грант якобы при этом кричит: "Давай, стреляй же! Берегись отдачи!" О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. До этого он провёл более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.