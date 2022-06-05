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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 10:04
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США призвали перестать скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев

NYT: США необходимо срочно сменить стратегию по Украине

Колумнист газеты The New York Times Росс Даутхэт посоветовал США перестать поддерживать Украину, в том числе прекратить накачивать страну оружием и деньгами. По его мнению, Вашингтону следует найти более разумную стратегию урегулирования конфликта.

"Наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используется наше вооружение", — заявил журналист.

По его мнению, ситуация на Украине движется в сторону многолетнего замороженного конфликта, в связи с чем будет лучше отказаться от масштабной поддержки Киева. Кроме того, он обратил внимание, что было бы неплохо заставить и Евросоюз делать более значимый вклад в этот процесс. Даутхэт также отметил, что лучше подтолкнуть Незалежную скорее к реалистичной, чем к амбициозной военной стратегии.

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Ранее Лайф писал, что украинский конфликт может стать ядерным из-за поставок оружия из США. В западном медиапространстве практически невозможно услышать голоса тех, кто выступает за поиск компромисса и переговоры, отметили в Telepolis. Всё это ещё раз доказывает, что Вашингтон и НАТО находятся в состоянии опосредованного противостояния с Москвой.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Николь Вербер
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