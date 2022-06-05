США призвали перестать скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев

Колумнист газеты The New York Times Росс Даутхэт посоветовал США перестать поддерживать Украину, в том числе прекратить накачивать страну оружием и деньгами. По его мнению, Вашингтону следует найти более разумную стратегию урегулирования конфликта.

"Наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используется наше вооружение", — заявил журналист.

По его мнению, ситуация на Украине движется в сторону многолетнего замороженного конфликта, в связи с чем будет лучше отказаться от масштабной поддержки Киева. Кроме того, он обратил внимание, что было бы неплохо заставить и Евросоюз делать более значимый вклад в этот процесс. Даутхэт также отметил, что лучше подтолкнуть Незалежную скорее к реалистичной, чем к амбициозной военной стратегии.