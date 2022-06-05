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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 09:59
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Полковник в отставке оценил опасность испанских танков и ракет для ВС России на Украине

Военный эксперт Литовкин оценил опасность испанских танков и ракет для ВС России на Украине

Вооружение, которое Украина получит от Испании, не представляет серьёзной угрозы, не изменит обстановку на фронте и не сулит перелома в боевых действиях. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Нам это серьёзную угрозу не представляет. Перелома в боевых действиях это не принесёт. Безусловно, это говорит о том, что США выкручивают руки своим сателлитам, заставляя их отправлять свою боевую технику на Украину. Таким образом создавая миф, что весь западный мир находится на стороне Украины в её борьбе против российской агрессии. Знаете, как у бандитов? Каждый бандит в группировке должен убить человека, чтобы быть замазанным кровью. Так и США делают всё, чтобы их сателлиты, их вассалы были замазаны украинской кровью", — объяснил Литовкин.

По словам эксперта, Испания не обладает серьёзным вооружением, равно как и хорошо развитым военно-промышленным комплексом.

Премьер Испании объявил о поставке Украине наступательного оружия
Премьер Испании объявил о поставке Украине наступательного оружия

Ранее Лайф писал, что Испания готова поставить Украине 40 танков Leopard и батарею ракет "Аспид". По словам инсайдера, речь идёт о 108 тяжёлых бронированных боевых машинах, которые Испания не планирует использовать в своей армии. Их Мадрид получил от Германии в 1995 году.

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ТАСС / Gregor Mayer

Юлия Архипова
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