ВС России поразили пункты управления двух десантно-штурмовых бригад ВСУ
ВС России поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ
Российские десантники в Киеве. © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Вооружённые силы Российской Федерации за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом 5 июня заявил во время брифинга о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — уточнил офицер.
Ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Кроме того, была выведена из строя пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", поражено пять складов с боеприпасами украинских военных.