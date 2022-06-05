ВС России поразили пункты управления двух десантно-штурмовых бригад ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом 5 июня заявил во время брифинга о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — уточнил офицер.