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Опубликовано 5 июня 2022, 09:27

ВС России поразили пункты управления двух десантно-штурмовых бригад ВСУ

ВС России поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ

Российские десантники в Киеве. © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские десантники в Киеве. © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Вооружённые силы Российской Федерации за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом 5 июня заявил во время брифинга о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — уточнил офицер.

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Ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Кроме того, была выведена из строя пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", поражено пять складов с боеприпасами украинских военных.

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Анатолий Симоненко
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