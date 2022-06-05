Кадыров показал видео уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в городе Лисичанске гаубиц М777, которые были поставлены Киеву зарубежными партнёрами.

Уничтожение американских полевых гаубиц М777 в Лисичанске. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Техника противника была ликвидирована бойцами спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики. По словам Кадырова, украинские бойцы спрятали гаубицы в складские помещения, но дроны Российской армии их обнаружили.

"Несколько точечных ударов — и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", — сказал глава республики и добавил, что теперь эту груду металла можно сдать как лом обратно американцам.