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Опубликовано 5 июня 2022, 09:22
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Кадыров показал видео уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске

Кадыров опубликовал видео с уничтожением американских гаубиц М777 в Лисичанске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в городе Лисичанске гаубиц М777, которые были поставлены Киеву зарубежными партнёрами.

Уничтожение американских полевых гаубиц М777 в Лисичанске. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Техника противника была ликвидирована бойцами спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики. По словам Кадырова, украинские бойцы спрятали гаубицы в складские помещения, но дроны Российской армии их обнаружили.

"Несколько точечных ударов — и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", — сказал глава республики и добавил, что теперь эту груду металла можно сдать как лом обратно американцам.

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Ранее Лайф сообщал, что немецкий генерал Роланд Катер спрогнозировал сроки установления контроля РФ в Донбассе. По его словам, российские войска следуют "очень ясной тактике", в которую входит "укрепление в сухопутном коридоре в Крым", включая "Мариуполь и другие порты".

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Кадр из видео. Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
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