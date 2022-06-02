В ДНР обещали скорое закрытие котла в районе Лисичанска и Северодонецка
Басурин: Силы ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней
Силы ДНР через несколько дней закроют котёл в районе городов Лисичанск и Северодонецк, заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, ранее Басурин рассказывал, что силы Донецкой Народной Республики используют тактику малых котлов на авдеевском направлении, чтобы сохранить гражданское население. Она подразумевает отрезание определённой части войск ВСУ от снабжения и помощи, которую формирования могут оказывать друг другу, после чего идёт методичная работа — как психологическая, так и военная.
ТАСС / Александр Река