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Опубликовано 2 июня 2022, 15:31

В ДНР обещали скорое закрытие котла в районе Лисичанска и Северодонецка

Басурин: Силы ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней

Силы ДНР через несколько дней закроют котёл в районе городов Лисичанск и Северодонецк, заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики
Почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики

Напомним, ранее Басурин рассказывал, что силы Донецкой Народной Республики используют тактику малых котлов на авдеевском направлении, чтобы сохранить гражданское население. Она подразумевает отрезание определённой части войск ВСУ от снабжения и помощи, которую формирования могут оказывать друг другу, после чего идёт методичная работа — как психологическая, так и военная.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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