В ДНР обещали скорое закрытие котла в районе Лисичанска и Северодонецка

Силы ДНР через несколько дней закроют котёл в районе городов Лисичанск и Северодонецк, заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".