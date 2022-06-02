В ЛНР почтили память погибших при авиаударе ВСУ по зданию ОГА Луганска в 2014 году

В Антраците, Лотиково и Краснодоне прошли акции, посвящённые восьмой годовщине авиаудара по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации.

На мероприятии в Антраците присутствовали руководитель исполкома антрацитовского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" Ольга Панина, активисты проектов "Забота о ветеранах" и "Дружина". В ходе акции активистка Любовь Шамардина прочла свои произведения, посвящённые событиям 2014 года. Также участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятному знаку, а волонтёры раздали местным жителям листовки "Точка невозврата" с фактами и воспоминаниями очевидцев той страшной трагедии.

Волонтёры раздали жителям Антрацита листовки "Точка невозврата". Фото © Общественное движение "Мир Луганщине"

А в посёлке городского типа Лотиково начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности Евгений Катасонов раздал жителям информационные листовки, напоминающие о страшных событиях восьмилетней давности, в результате которых погибло восемь человек и около тридцати получили осколочные ранения.

Жителям Лотиково раздали листовки в ходе акции памяти по погибшим 2 июня 2014 года. Фото © Сайт Администрации Славяносербского района ЛНР

Также память погибших во время авиаудара ВСУ по зданию Луганской областной государственной администрации в 2014 году почтили в Краснодоне. Участие в мероприятии у стелы "Скорбящая мать" приняли активисты общественного движения "Мир Луганщине" и краснодонского регионального штаба общественной организации "Молодая гвардия", а также замглавы администрации Владимир Шавлай, депутаты молодёжного парламента при Народном совете ЛНР Герман Приходько и Карина Бучнева. В ходе акции они вспомнили страшные события восьмилетней давности, назвав дату "точкой невозврата" для жителей ЛНР.

Память погибших почтили в Краснодоне. Фото © Сайт Администрации города Краснодона и Краснодонского района

Как заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в обращении, 2 июня 2014 года звук двигателя украинского истребителя разделил жизни луганчан на до и после. Он напомнил, что в результате обстрела погибло трое мужчин и пятеро женщин, ракеты упали в нескольких десятках метров от игравших на детской площадке детей.

"Именно в тот момент стало понятно, что украинские военные преступники будут использовать все методы в уничтожении народа Донбасса", — отметил Карякин.

По его словам, именно для того, чтобы прекратился "многолетний ужас войны" и люди перестали ощущать "её постоянное соседство", и была начата "Операция Z". И сейчас военнослужащие продолжают идти к освобождению республик.

"Мы не позволим стереть из истории эти трагические моменты, ведь мы народ, помнящий прошлое, а значит, имеем право на будущее. Вечная память погибшим мирным жителям, ставшим жертвами украинских карателей 2 июня в столице республики!" — заключил он.