Стало известно, когда жителям Запорожья выдадут первые российские паспорта

Первые жители Запорожской области через месяц-полтора получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель начальника главка МВД Запорожья Алексей Селиванов.

Как он уточнил в интервью ТАСС, первые заполненные анкеты и пакеты документов были отправлены в Россию, а процесс предоставления гражданства в РФ занимает от месяца до трёх.

"То есть в течение месяца-полутора будут выданы первые паспорта, которые мы вручим здесь в паспортном центре", — сказал Селиванов.

Замглавы МВД уточнил, что пока решение о наличии прописки в документах не принято. Если будет как в Донбассе, то есть без неё, то постоянно проживающие в Запорожской области смогут выехать в РФ, зарегистрироваться там, где у них есть родственники, знакомые или недвижимость.