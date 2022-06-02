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Опубликовано 2 июня 2022, 14:55

Стало известно, когда жителям Запорожья выдадут первые российские паспорта

Замначальника МВД Запорожья: Первые паспорта РФ будут выданы в течение месяца-полутора

Первые жители Запорожской области через месяц-полтора получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель начальника главка МВД Запорожья Алексей Селиванов.

Как он уточнил в интервью ТАСС, первые заполненные анкеты и пакеты документов были отправлены в Россию, а процесс предоставления гражданства в РФ занимает от месяца до трёх.

"То есть в течение месяца-полутора будут выданы первые паспорта, которые мы вручим здесь в паспортном центре", — сказал Селиванов.

В Мелитополе начали приём документов на получение российских паспортов
В Мелитополе начали приём документов на получение российских паспортов

Замглавы МВД уточнил, что пока решение о наличии прописки в документах не принято. Если будет как в Донбассе, то есть без неё, то постоянно проживающие в Запорожской области смогут выехать в РФ, зарегистрироваться там, где у них есть родственники, знакомые или недвижимость.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал два условия для проведения референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье. В первую очередь такой процесс можно проводить только тогда, когда "безопасность полностью обеспечена".

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ТАСС / Артём Геодакян

Артур Лапсаков
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