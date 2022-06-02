Песков рассказал, при каких условиях состоятся референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Песков назвал два условия для проведения референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, необходимые для проведения референдума о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
"Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях <…> Первое: это должно быть решение этих людей. И второе: для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что в первую очередь такой процесс можно проводить только тогда, когда "безопасность полностью обеспечена", а на данный момент продолжаются удары с украинской стороны по гражданским целям в этих регионах. И в таких условиях вряд ли можно говорить о каких-либо референдумах.
Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что инициативы по проведению референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей могут быть разработаны уже летом.
ТАСС / AP Photo