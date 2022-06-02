Мать погибшей при обстреле Стаханова беременной девушки раскрыла шокирующие подробности
Погибшая при обстреле Стаханова беременная девушка пыталась спасти сестёр
Две беременные девушки, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ города Стаханова на западе ЛНР, прикрывали собой детей. Об этом журналистам рассказала мама одной из погибших — Оксана Авраменко, пишет РИА "Новости".
"У меня трое детей, старшую мы сегодня хоронили, она была беременная на шестом месяце, она закрыла собой своих сестёр", — рассказала женщина.
По словам очевидцев, вторая девушка, которая находилась на девятом месяце беременности, тоже пыталась прикрыть собой детей. Местные добавили, что в районе школы, по которому был нанесён удар, всегда находится много людей.
Напомним, 30 мая украинские националисты обстреляли из РСЗО "Ураган" город Стаханов. В результате атаки погибли две беременные женщины. Также 25 человек получили ранения, из них восемь детей.
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