Мать погибшей при обстреле Стаханова беременной девушки раскрыла шокирующие подробности

Две беременные девушки, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ города Стаханова на западе ЛНР, прикрывали собой детей. Об этом журналистам рассказала мама одной из погибших — Оксана Авраменко, пишет РИА "Новости".

"У меня трое детей, старшую мы сегодня хоронили, она была беременная на шестом месяце, она закрыла собой своих сестёр", — рассказала женщина.

По словам очевидцев, вторая девушка, которая находилась на девятом месяце беременности, тоже пыталась прикрыть собой детей. Местные добавили, что в районе школы, по которому был нанесён удар, всегда находится много людей.