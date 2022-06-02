Зеленский замалчивает многочисленные потери ВСУ на востоке страны, заявил аналитик

Украинская армия потеряла половину военных, задействованных в Донбассе, а также Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, однако власти не озвучивают такие данные. Об этом заявил генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Украина не озвучивает свои реальные потери, но, по разным данным, они достигают от 40 до 50 тысяч человек. И сколько сверху ещё раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины — на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет", — приводит его слова URA.ru.

Михайлов добавил, что Киев не раскрывает информацию о взятых в плен бойцах ВСУ. Однако по данным прошлой недели их количество составляло более восьми тысяч человек, это те, кто находился на территории ЛНР и ДНР. Президент страны Владимир Зеленский знает реальное число потерь с погрешностью в сто-двести человек, уточнил аналитик, но он не имеет возможности озвучить его, ведь это будет крах.