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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 10:53
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Военные Украины теряют боевой дух из-за больших потерь армии

Хакер RaHDIt заявил о падающем боевом духе среди украинских военных

Среди украинских военнослужащих падает боевой дух, многие стремятся сохранить свою жизнь, сдавшись в плен. Об этом на условиях анонимности рассказал один из хакеров российской группировки RaHDIt.

"Перед началом операции боевой дух у подразделений украинской армии, национальной обороны и теробороны был достаточно высокий. Однако в связи с потерями, которые несёт украинская сторона, это не добавляет стойкости и боевого духа", — приводит его слова РИА "Новости".

Украинские военные видят, что в плену сдавшихся никто не расстреливает и не издевается над ними, поэтому многие понимают, что такое развитие событий позволит сохранить жизнь и после военного конфликта вернуться к семьям. Однако у Киева всё ещё осталось много идеологически заряженных бойцов.

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"К началу операции у них был очень высокий боевой дух. Многие считали, что осталось совсем чуть-чуть и они освободят Крым, "свои территории" в Ростовской, Белгородской, Воронежской областях... Поэтому нельзя сбрасывать это со счетов и нельзя говорить, что украинская армия сейчас находится в панике. Есть люди, которые очень сильно накачаны националистическими идеями", — добавил хакер.

Однако в последние месяцы обстоятельства работают против них, ведь сложно оставаться идейным, когда против тебя уже не беззащитные жители Донбасса, а хорошо обученная и тренированная армия, отметил собеседник агентства.

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Ранее Лайф рассказывал, что RT опубликовал записи переговоров украинских военных, ругающих командование. Например, один из военнослужащих жалуется, что никакой эвакуации солдат из точки, которая может в скором времени быть окружена, не планируется, а защищаться они будут "четырьмя рожками и NLAW".

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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