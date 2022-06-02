Военные Украины теряют боевой дух из-за больших потерь армии

Среди украинских военнослужащих падает боевой дух, многие стремятся сохранить свою жизнь, сдавшись в плен. Об этом на условиях анонимности рассказал один из хакеров российской группировки RaHDIt.

"Перед началом операции боевой дух у подразделений украинской армии, национальной обороны и теробороны был достаточно высокий. Однако в связи с потерями, которые несёт украинская сторона, это не добавляет стойкости и боевого духа", — приводит его слова РИА "Новости".

Украинские военные видят, что в плену сдавшихся никто не расстреливает и не издевается над ними, поэтому многие понимают, что такое развитие событий позволит сохранить жизнь и после военного конфликта вернуться к семьям. Однако у Киева всё ещё осталось много идеологически заряженных бойцов.

"К началу операции у них был очень высокий боевой дух. Многие считали, что осталось совсем чуть-чуть и они освободят Крым, "свои территории" в Ростовской, Белгородской, Воронежской областях... Поэтому нельзя сбрасывать это со счетов и нельзя говорить, что украинская армия сейчас находится в панике. Есть люди, которые очень сильно накачаны националистическими идеями", — добавил хакер.

Однако в последние месяцы обстоятельства работают против них, ведь сложно оставаться идейным, когда против тебя уже не беззащитные жители Донбасса, а хорошо обученная и тренированная армия, отметил собеседник агентства.