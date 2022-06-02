В ДНР назвали трибунал над украинскими военными частью денацификации Незалежной
Трибунал над членами вооружённых формирований Украины станет частью процесса по денацификации Незалежной. Об этом заявила председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в беседе с ТАСС.
"Никто не уйдёт от ответственности, это однозначно. Народ Донбасса всегда в это верил. <...> Трибунал, по сути, станет одной из составляющих процесса по денацификации Украины", — сказала она.
По словам Шишкиной, здесь самым главным является демонстрация всему миру лиц людей, которые совершали преступления и продолжают это делать в отношении мирных жителей. Она подчеркнула, что в распоряжении следствия имеются доказательства в том числе использования рабского труда, применения вооружённых сил против населения, удержания заложников, умышленных убийств, изнасилований, пыток и геноцида.
Ранее Денис Пушилин заявил, что ДНР пригласит на трибунал над украинскими националистами представителей Запада. По словам главы республики, формируется список стран, которые будут участвовать в процессе. Глава ДНР отметил, что всё должно пройти открыто, чтобы ни у кого не было сомнений в правильности решений.
ТАСС / Сергей Бобылев