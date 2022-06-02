Силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка

Силы ДНР подавили попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе трёх населённых пунктов. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понёс большие потери на этих направлениях", — отметил он в эфире Первого канала.