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Опубликовано 2 июня 2022, 14:23

Силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка

Басурин: Силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка

Силы ДНР подавили попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе трёх населённых пунктов. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понёс большие потери на этих направлениях", — отметил он в эфире Первого канала.

Мужчина и женщина пострадали в ДНР из-за обломков украинской ракеты
Мужчина и женщина пострадали в ДНР из-за обломков украинской ракеты

А ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили, что российские военнослужащие вместе с подразделениями республики отразили атаку украинских войск в районе посёлка Сладкое. В ходе боевых действий удалось уничтожить боевую машину пехоты противника и около 15 человек личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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