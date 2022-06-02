Силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка
Басурин: Силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка
Силы ДНР подавили попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе трёх населённых пунктов. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понёс большие потери на этих направлениях", — отметил он в эфире Первого канала.
А ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили, что российские военнослужащие вместе с подразделениями республики отразили атаку украинских войск в районе посёлка Сладкое. В ходе боевых действий удалось уничтожить боевую машину пехоты противника и около 15 человек личного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ