Более 500 человек обратились в центр гумпомощи ЕР в Херсоне за полтора дня

Партия "Единая Россия" открыла в Херсоне центр гуманитарной помощи, за полтора дня в него обратилось уже более 500 человек. Об этом в телеграм-канале написал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Один из наиболее частых вопросов, с которыми сюда приходят люди, — получение российского гражданства. Откроем отдельное окно для приёма документов, чтобы жители как можно быстрее могли получить российские паспорта", — отметил он.

Центр гумпомощи населению в Херсоне. Видео © Предоставлено Лайфу

Добровольцы из "Молодой гвардии Единой России", "Волонтёрской роты" и "Молодёжки Общероссийского народного фронта" раздают здесь продукты, помогают с поиском работы, оказывают правовую и медпомощь. Кроме этого, в Запорожье и Херсонской области планируется обеспечивать молодых мам наборами для новорождённых, в которых будет всё необходимое на первые недели после рождения ребёнка.

В дальнейшем гумцентры ЕР появятся и в районах Херсонской области. Для их обеспечения планируется переориентировать потоки гумконвоев из Ростова в Крым.