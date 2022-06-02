ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 10:04

Мужчина и женщина пострадали в ДНР из-за обломков украинской ракеты

Штаб теробороны ДНР сообщил о двух пострадавших из-за обломков ракеты ВСУ в Енакиеве

Место происшествия. Обложка © Telegram-канал штаба теробороны ДНР

Место происшествия. Обложка © Telegram-канал штаба теробороны ДНР

Два человека пострадали из-за обломков перехваченной украинской ракеты в городе Енакиеве Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиеве. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.

ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день
ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день

Ранее в СЦКК ДНР сообщили о гибели женщины и ребёнка при обстреле Макеевки со стороны Украины. Также в результате атаки загорелись некоторые строения.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar