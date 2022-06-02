Мужчина и женщина пострадали в ДНР из-за обломков украинской ракеты
Штаб теробороны ДНР сообщил о двух пострадавших из-за обломков ракеты ВСУ в Енакиеве
Место происшествия. Обложка © Telegram-канал штаба теробороны ДНР
Два человека пострадали из-за обломков перехваченной украинской ракеты в городе Енакиеве Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиеве. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.
Ранее в СЦКК ДНР сообщили о гибели женщины и ребёнка при обстреле Макеевки со стороны Украины. Также в результате атаки загорелись некоторые строения.