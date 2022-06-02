Военные РФ и ДНР обратили в бегство бойцов ВСУ в районе посёлка Сладкое

Российские военнослужащие вместе с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских войск в районе посёлка Сладкое. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населённого пункта Сладкое с направления населённого пункта Новомихайловка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В ходе боевых действий удалось уничтожить боевую машину пехоты и около пятнадцати человек личного состава. Военнослужащие мощным огнём подавили две огневые точки противника в районе Марьинки, в результате чего украинской стороне пришлось ретироваться, понеся значительные потери.