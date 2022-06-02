ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 10:18

Военные РФ и ДНР обратили в бегство бойцов ВСУ в районе посёлка Сладкое

ВС РФ и ДНР отразили атаку ВСУ в районе посёлка Сладкое

Российские военнослужащие вместе с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских войск в районе посёлка Сладкое. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населённого пункта Сладкое с направления населённого пункта Новомихайловка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В ходе боевых действий удалось уничтожить боевую машину пехоты и около пятнадцати человек личного состава. Военнослужащие мощным огнём подавили две огневые точки противника в районе Марьинки, в результате чего украинской стороне пришлось ретироваться, понеся значительные потери.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом

А ранее силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Донецк – Авдеевка – Константиновка, отрезав гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения и ротации. Также освобождён посёлок Новосёловка Вторая.

BannerImage

Sean Gallup / Getty Images

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar