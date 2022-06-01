ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 09:18
3609

Войска ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения

Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Донецк – Авдеевка – Константиновка, отрезав гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения и ротации. Об этом сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Народной милиции ДНР.

"Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — говорится в отчёте.

В пресс-службе уточнили, что также освобождён от украинских войск посёлок Новосёловка Вторая. Территория с западной стороны трассы пока контролируется противником, заявил командир 9-го полка УНМ ДНР.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР полностью завершили зачистку Северодонецка. Сотрудники украинских спецслужб в спешке бросили свои кабинеты, но оставили множество "сюрпризов" в виде самодельных взрывных устройств, добавил он.

BannerImage

Telegram / Народная милиция ДНР

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar