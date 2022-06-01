Войска ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения
Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Донецк – Авдеевка – Константиновка, отрезав гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения и ротации. Об этом сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Народной милиции ДНР.
"Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — говорится в отчёте.
В пресс-службе уточнили, что также освобождён от украинских войск посёлок Новосёловка Вторая. Территория с западной стороны трассы пока контролируется противником, заявил командир 9-го полка УНМ ДНР.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР полностью завершили зачистку Северодонецка. Сотрудники украинских спецслужб в спешке бросили свои кабинеты, но оставили множество "сюрпризов" в виде самодельных взрывных устройств, добавил он.
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