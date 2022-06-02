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Опубликовано 2 июня 2022, 11:55

Съёмочная группа "Известий" попала под обстрел украинских боевиков в ЛНР

Съёмочная группа газеты "Известия", которая снимала репортаж в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, попала под миномётный обстрел украинских боевиков. Об этом сообщает издание в телеграм-канале.

Журналисты "Известий" попали под обстрел во время съёмок в ЛНР. Видео © Telegram / IZ.RU

Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Пётр Дроговоз прибыли на передовую, где хотели снять репортаж про артиллеристов Народной милиции ЛНР. Съёмки прерывались два раза из-за обстрела с украинской стороны. Журналисты и военные были вынуждены укрываться от мин в окопах.

"Приехали, да? Совсем не безопасно", — сказал один из журналистов во время укрытия от обстрелов.

Указывается, что в результате ударов со стороны ВСУ обошлось без жертв и ранений. А между обстрелами съёмочная группа всё-таки смогла подарить военным Народной милиции ЛНР квадрокоптер.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке
Один человек пострадал при обстреле ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке

Ранее сообщалось, что Украина намерена обстрелять ракетами территорию РФ, чтобы спровоцировать ответный удар. В Минобороны рассказали, что такими действиями ВСУ хотят спровоцировать ВС России на ответный огонь, чтобы потом переложить на них ответственность за повреждённые объекты гражданской инфраструктуры.

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Telegram / IZ.RU

Евгения Колесникова
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