Съёмочная группа "Известий" попала под обстрел украинских боевиков в ЛНР

Съёмочная группа газеты "Известия", которая снимала репортаж в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, попала под миномётный обстрел украинских боевиков. Об этом сообщает издание в телеграм-канале.

Журналисты "Известий" попали под обстрел во время съёмок в ЛНР. Видео © Telegram / IZ.RU

Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Пётр Дроговоз прибыли на передовую, где хотели снять репортаж про артиллеристов Народной милиции ЛНР. Съёмки прерывались два раза из-за обстрела с украинской стороны. Журналисты и военные были вынуждены укрываться от мин в окопах.

"Приехали, да? Совсем не безопасно", — сказал один из журналистов во время укрытия от обстрелов.

Указывается, что в результате ударов со стороны ВСУ обошлось без жертв и ранений. А между обстрелами съёмочная группа всё-таки смогла подарить военным Народной милиции ЛНР квадрокоптер.